Weiterbildung erfolgreich beendet

Tauberbischofsheim. Nach einer einjährigen Weiterbildung zur pflegerischen Leitung einer Station oder Einheit halten 18 Absolventen aus zehn verschiedenen Gesundheitseinrichtungen nun ihr Abschlusszeugnis in den Händen und können als Führungskräfte auf den Stationen von Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, Sozialstationen oder in ambulanten Pflegediensten arbeiten.

„Ich bin stolz auf meinen Berufsstand, wenn ich so motivierte Kollegen wie Sie sehe, die aller Anstrengung zum Trotz neben der Arbeit diese Weiterbildung gewagt und jetzt mit so großen Erfolg abgeschlossen haben. So lange wir Menschen wir Sie in der Pflege haben, mache ich mir keine Sorgen“, sagte Kursleiterin Ines Withopf, zugleich stellvertretende Leiterin des Bildungszentrums Gesundheit- und Pflege am Krankenhaus Tauberbischofsheim, bei einer Feierstunde.

Die Kursteilnehmer hätten trotz schwieriger und ungewisser Zeiten geprägt durch die Coronapandemie alle an sie gestellten Aufgaben mit Hausarbeiten, Praktika in anderen Einrichtungen und der abschließenden Prüfung mit Bravour gemeistert, seien interessiert und motiviert dabei gewesen und hätten dabei auch Erfahrungen aus ihrem eigenen Arbeitsleben mit eingebracht. „Im Unterricht tauschten wir uns aus und lernten voneinander – eine echte Win-Win-Situation für alle. Sie haben nun einen neuen Baustein in Ihrem biografischen Gepäck – nutzen Sie ihn“, appellierte Withopf.

Norbert Stolzenberger, Leiter des Bildungszentrums Gesundheit und Pflege am Krankenhaus Tauberbischofsheim, gratulierte den frischgebackenen Führungskräften zur erfolgreich absolvierten Prüfung.

Holger Kraft, Pflegedirektor des Krankenhauses Tauberbischofsheim und einer der Dozenten in der Weiterbildung, dankte den Teilnehmern ebenfalls: „Sie haben einen Meilenstein geschafft – dabei habe ich Sie im Unterricht immer als besonders motiviert, aufgeschlossen und kritisch hinterfragenden Kurs erlebt. Behalten Sie sich das bei, bringen Sie sich ein, gestalten Sie mit und seien Sie selbstbewusst. Unser Berufsleben ist ein stetiger Lern- und Veränderungsprozess. Einen Stillstand darf es nicht geben. Gemeinsam können wir die Zukunft der Pflege positiv gestalten. Die Herausforderungen werden nicht weniger werden.“

Zusammen durchgezogen

David Richter, dankte der Kursleiterin Ines Withopf, den Dozentinnen und Dozenten und dem gesamten Team des Bildungszentrums für das vergangene Jahr. „Wir haben’s zusammen durchgezogen, uns dieses Ziel gesetzt und es gemeinsam erreicht“, sagte der Absolvent. Absolventin Raphaela Metzger verabschiedete sich mit einer besonderen Geste von ihren Kurskameraden und setzte den Feierlichkeiten mit dem von ihr vorgetragenen Lied „Time to say Goodbye“ von Andrea Bocelli einen gelungenen Abschluss.

Als neue und künftige Führungskräfte dürfen sich ab sofort fühlen: Melissa Bauer (Neckar-Odenwald-Kliniken Mosbach), Veit Beez (Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim), Verena Brauch (Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim), Julia Deppner (DRK Tauberbischofsheim), Christina Dürr (Neckar-Odenwald-Kliniken Buchen), Heike Häfner (Krankenhaus Tauberbischofsheim), Erika Karres (Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim), Jasmin Kraus (Krankenhaus Tauberbischofsheim), Franziska Löblein (Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim), Raphaela Metzger (Katholische Sozialstation Jagsttal Krautheim), Matthias Puchler (Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim), Christoph Reuter (Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim), David Richter (Rotkreuz-Klinik Wertheim), Karsta Richter (Haus Sonnenberg Igersheim), Madeleine Schätz (Hohenloher Krankenhaus Öhringen), Jennifer Siemens (Pflegeheim Carolinum Bad Mergentheim), Jessica Stützer (Evangelische Heimstiftung Adam-Rauscher-Haus Tauberbischofsheim), Olga Wagner (Evangelische Heimstiftung Eduard-Mörike-Haus Bad Mergentheim).