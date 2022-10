„Arbeit ist leidenschaftlich“

Bad Mergentheim. Zum vierten Mal veranstalten „Literatur im Schloss“ und die Stadt Bad Mergentheim die „Winterlese“, den großen Büchermarkt unabhängiger Verlage, im Residenzschloss Mergentheim.

Zwei Jahre musste aufgrund der Corona-Pandemie pausiert werden. Jetzt geht es endlich wieder los: Am Sonntag, 13. November, kann das Publikum von 11 bis 17 Uhr mit Verlegerinnen und Verlagsmitarbeitern ins Gespräch kommen, stöbern, Weihnachtsgeschenke erwerben und diversen Lesungen lauschen. Ein Literaturcafé lädt zum Verweilen. Außerdem kann man eine literarische Reise nach München gewinnen.

Kleine Verlage wichtig

Wie wichtig kleine und unabhängige Verlage für die literarische Landschaft sind, haben inzwischen auch Bund und Länder erkannt: Seit einigen Jahren wird erfolgreich der Deutsche Verlagspreis verliehen. Auch das Land Baden-Württemberg zeichnet heimische Verlage aus. Und es unterstützt die „Winterlese“: Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst (MWK) ist in diesem Jahr wieder Hauptförderer der Bad Mergentheimer Bücherschau.

„Die Arbeit der unabhängigen Verlegerinnen und Verleger sowie Buchhändlerinnen und Buchhändler ist engagiert und leidenschaftlich, sie trägt zum literarischen Diskurs bei, und sie ist ein wesentlicher Pfeiler unseres Kulturlebens“, sagte Petra Olschowski, die Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst, vor drei Jahren. Sie hat in diesem Jahr das Grußwort für die Winterlese verfasst.

Bei der „Winterlese“ verwandelt sich das Residenzschloss am Sonntag,13. November, von 11 bis 17 Uhr wieder in eine Buchmesse, auf der man Sach-, Kunst- und Kinderbücher, schöne Literatur, bibliophile Bände und Schmöker finden und erwerben kann. Parallel zum Büchermarkt wird es im Lauf des Tages verschiedene Veranstaltungen und Lesungen im Götterzimmer des Museums geben: Hartwig Behr stellt sein Buch über die Zeit des Nationalsozialismus in Mergentheim vor (11.15 Uhr).

Marion Detjen erzählt von Helen Wolff und dem Roman „Hintergrund für Liebe“ (12.15), Jürgen Hosemann reist ans Meer und wühlt im Papierkorb (13.15), Carolin Callies entführt in ihre Lyrikwelten (14.15 Uhr), Kristine Listau und Jörg Sundermeier sprechen über „Eine europäische Frau“, die Autobiographie von Gunilla Palmstierna-Weiss (15.15 Uhr) und Bernd Marcel Gonner erkundet die Natur Hohenlohes (16.15 Uhr).

Blümel zeichnet live

Der Künstler Michael Blümel wird den ganzen Tag über nicht nur eigene Werke präsentieren, sondern auch live zeichnen. Der Eintritt zum Büchermarkt und zu den Lesungen sowie zu allen Museumsräumlichkeiten ist an diesem Tag frei. Und noch eine schöne Zugabe gibt es: Mit jedem bei der „Winterlese“ gekauften Buch erwirbt man ein Los – als Hauptgewinn locken zwei Tage und Nächte in München im wunderschönen Hotel Olympic, das eine beliebte Location für Autorinnen und Autoren ist. Außerdem erhalten die beiden Gewinner freien Eintritt zu einer Veranstaltung im Münchner Literaturhaus sowie eine Bahnfahrt zweiter Klasse (gestiftet von den TUI ReiseCentern Volksbank Main-Tauber in Bad Mergentheim, Tauberbischofsheim, Wertheim). Je mehr Bücher man nach Hause trägt, desto größer die Chancen auf den Hauptgewinn… Die herbstliche Winterlese kann also kommen. Schon am Abend zuvor, am Samstag, 12. November, um 19 Uhr veranstaltet die Buchhandlung Moritz und Lux ihre schon traditionelle literarischen Soiree. Alle Verlagsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter der bei der „Winterlese“ vertretenen Verlage stellen ihr Programm im Gespräch mit Beatrice Faßbender vor. Ein Speed-Dating der besonderen Art. Karten hierfür gibt es ab sofort bei der Buchhandlung Moritz und Lux. lis