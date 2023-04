Sportlich läuft es weiterhin überaus erfolgreich

Niklashausen. Die Jahreshauptversammlung des SV Niklashausen fand in der Pfeiferhalle statt.

Nach der Begrüßung und dem Totengedenken gab der Vorsitzende Bastian Kohl seinen Jahresbericht für 2021/2022 ab. Er berichtete von den sportlichen und gesellschaftlichen Ereignissen. Im vergangenen Jahr nahmen vier Herrenmannschaften für Niklashausen, vier Jungenmannschaften und eine Mädchenmannschaft in einer Spielgemeinschaft mit Külsheim, teil. Die Erste Mannschaft spielte im vergangenen Jahr in der Verbandsoberliga Gruppe 1 und erreichte mit 17:3 Punkten (nur eine Halbrunde ausgespielt) den hervorragenden zweiten Platz und qualifizierte sich für die Aufstiegsspiele zur Oberliga Baden Württemberg. Im Aufstiegsspiel zur Oberliga in Kirchheim schaffte man einen nicht zu erwartenden 6:4 Sieg und stieg in die Oberliga auf. In der Oberliga mit 4-er Teams spielt die Erste bisher prächtig mit und steht derzeit mit 22:20 Punkten dem fünften Platz und hat den Klassenerhalt bereits erreicht. Die Leistung ist umso bemerkenswerter, da sich die Mannschaft in einem Umfeld mit zwölf Mannschaften behaupten musste, in der selbst der Tabellen-achte in die Relegation um den Klassenerhalt zittern muss.

Die zweite Mannschaft erreichte in der vergangenen Saison den 1. Platz in der Bezirksklasse Buchen/ Tauberbischofsheim und ist in die Bezirksliga Ost aufgestiegen. Auch in dieser Liga steht man mit 30:2 Punkten auf dem Spitzenplatz und schlägt kommende Saison in der Verbandsklasse auf. Die dritte Mannschaft ist als Dritter aus der A-Klasse aufgestiegen und erreichte auf Anhieb den dritten Platz in der Kreisliga. Momentan steht die Dritte in der Kreisliga Tauberbischofsheim mit 30:2 Punkten auf dem ersten Platz und benötigt noch einen Sieg, um den Aufstieg in die Bezirksklasse Buchen/TBB perfekt zu machen. Die neu gegründete Vierte durfte aufgrund ihrer Spielstärke gleich in der A-Klasse aufschlagen, hat auf Anhieb die Meisterschaft erkämpft und schlägt in der nächsten Saison in der spielstarken Kreisliga auf. Die Jungen 19 Verbandsliga steht momentan auf dem fünften und letzten Tabellen-Platz. Die Jungen 19 Verbandsklasse steht auf dem dritten Platz. Die Bezirksklasse Jungen 19 TBB/Buchen steht mit 12:4 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz. Die Jungen Kreisliga 15 ist mit 20:0 Punkten Spitzenreiter. Außerdem schlägt in der Spielgemeinschaft mit Külsheim eine Mädchenmannschaft in der Mädchen 19-Verbandsklasse Nord auf und steht auf dem zweiten Platz. Alle Nachwuchs-Teams spielen in einer Spielgemeinschaft mit Külsheim.

Es gab auch Korona bedingt einige Ehrungen nachzuholen. 10 Jahre: Dennis Bauer, Hendrik Gärtner, Amelie Fünkner, Jochen Thoma, Levin Betzel, Volker Goldschmitt, Tim Goldschmitt und Benjamin Ries, 20 Jahre: Lisa Engert, Brigitte Hahner, Somphian Fünkner, Cornelia Pohl, Moritz Fünkner, Daniel Langer, Patrick Langer und Thorben Ulram, 30 Jahre: Florian Buhl, Gabriele Heß, Steffen Heß, Christian Schöllig, Karin Sorger, Manuela Wagner, Björn Betzel und David Betzel. 40 Jahre: Anja Flegler, Stephanie Kirschner, Thomas Simmerling und Martina Mach, 50 Jahre: Ilse Heß, Uwe Heß und Erika Ries, 60 Jahre: Herbert Künzig, Herbert Schulze und Franz Sorger.

Ilse Heß betreut die ältere Gymnastikgruppe. Im vergangenen Jahr betrug die Teilnehmerzahl 15, im Durchschnitt waren 13 Turnerinnen anwesend. Eine wöchentlich tätige Nordic-Walkinggruppe mit neun Teilnehmern ist zwei mal wöchentlich unterwegs.

Die Spartenleiterin Turnen (jüngere Gruppe), Agnes Stauder, berichtete, dass bei 20 gemeldeten Teilnehmerinnen durchschnittlich 14 anwesend waren. Die Kassenberichte für den SV Niklashausen und der TT-Schule gab Rainer Heß bekannt, da beide Kassenwarte nicht anwesend sein konnten. Die Kassenprüfung nahmen Hans-Peter Stauder und Christian Schöllig vor. Die Kassenprüfer bestätigten einen einwandfreien Kassenbericht. Hans-Peter Stauder beantragte die Entlastung, die per Handzeichen einstimmig erfolgte.

In seinem Schlusswort dankte der Vorsitzende Bastian Kohl besonders Kris Malcherek als Spielertrainer für seinen unermüdlichen Einsatz im Jugendbereich, der teilweise an seine körperlichen Grenzen stößt. Er bedankte sich auch bei den Fahrern und Betreuern des Nachwuchses und all denen, die das ganze Jahr mit angepackt haben. Nur so könne man dafür sorgen, dass der SV Niklashausen ein Aushängeschild bleibt. svn