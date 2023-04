SV Niklashausen II steht vorzeitig als Meister fest

Die Tischtennis-Mannschaft SV Niklashausen II ist vorzeitig Meister der Bezirksliga Ost der Herren. Das Team ist ist bereits jetzt bei noch zwei ausstehenden Begegnungen nicht mehr von Platz eins der Tabelle zu verdrängen. Der Aufstieg in die Verbandsklasse Nord kann also schon gefeiert werden.

Beeindruckende Siegesserie

Der SV Niklashausen II erreichte in der Vorrunde ab September 2022 zumeist deutliche Siege. Auch in der knappsten Begegnung gegen den direkten Verfolger FC Külsheim wurde Mitte Oktober 2022 ein 9:7-Erfolg eingefahren. Auch in der Rückrunde ab Mitte Januar 2023 setzte die Mannschaft ihren beeindruckenden Siegeszug bis zum augenblicklichen Punktestand von 30:2 fort. Die beiden einzigen Minuszähler resultieren aus einer Partie, bei der man nicht antreten konnte.

Ideal ergänzt

Während der bisherigen Saison kamen Jan Fiederling, Miguel Degen, Maurice Anderlik, Timur Achmetow, Stephan Rist, Nils Krause, Heiko Heß, Mario Heß, Harald Hamann, Benjamin Ries, Robert Sorger und Udo Anderlik zum Einsatz, damit also auch Ergänzungsspieler aus der „Dritten“ und aus der „Vierten“.

Wie sich die Mannschaft in der kommenden Saison in der Verbandsklasse Nord schlagen wird, das wird die Zukunft zeigen. In der Gegenwart gilt es festzustellen, dass der SV Niklashausen II das stärkste Team in der Tischtennis-Bezirksliga Ost ist. Zur Meisterschaft darf deshalb schon vor dem Ende der Saison 2022/23 gratuliert werden.