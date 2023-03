Musikschule Werbach ist für die Zukunft gut aufgestellt

Werbach. Bei der Jahreshauptversammlung der Musikschule Werbach folgte auf die Begrüßung durch die Vorsitzende Petra Kuhn sowie ein kurzes Totengedenken der Rückblick auf die Aktivitäten des Vorstands im zurückliegenden Jahr.

Im Fokus der Arbeiten stand eindeutig die Aufarbeitung einiger durch die Corona-Einschränkungen bedingten Defizite. So wurden zu Beginn des neuen Unterrichtsjahres die Gebühren für den Musikunterricht angepasst.

Parallel dazu führte man Gespräche mit der Gemeinde Werbach, mit dem Ziel einer Anpassung der gemeindlichen Förderung „ihrer“ Musikschule. Ein besonderer Dank für die positive Entscheidung des Antrages galt an diesem Abend dem Gemeinderat nebst Bürgermeister sowie der Verwaltung.

Michael Geiger berichtete in seiner Eigenschaft als musikalischer Leiter über einen erfolgreichen Unterrichtsbetrieb sowie die Beteiligung einzelner Musikgruppen an der Serenade im Rathaushof, am Adventsfenster sowie am Adventskonzert. Als Beleg für die gute musikalische Ausbildung an der Musikschule hob er die Erstplatzierungen von Fabian Beißler (Trompete) und Laurenz Metzger (Waldhorn) beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ hervor.

Nach den Erläuterungen des Finanzberichtes durch Wolfgang Baum folgten die Mitglieder der Empfehlung von Bürgermeister Ottmar Dürr zur Entlastung des Vorstandes. Er verband dies mit einem Grußwort, in dem er die Bedeutung der Musikschule für die Gemeinde Werbach unterstrich. Die durch den Gemeinderat bewilligten Zuschüsse für die Musikschule seien „gut angelegtes Geld“. Dem Vorstandsteam dankte er ausdrücklich für dessen ehrenamtlichem Engagement.

Auch Ortsvorsteherin Birgit Hörner verwies in ihrem Grußwort auf die Bedeutung der Musikschule im Gemeindeleben sowie an die neuen Aufgaben, die in Kooperation mit der Ganztagesgrundschule zu leisten sind.

Bei der Wahl für den Vorsitz des Vorstandes entschieden sich die Mitglieder mehrheitlich für Bertram Horn, der bereits über viele Jahre als stellvertretender Vorsitzender fungierte. Zur neuen stellvertretenden Vorsitzenden wurde Claudia Haas, bisher Beisitzerin, gewählt.

Bertram Horn dankte seiner Vorgängerin für deren Arbeit, den Mitgliedern für das entgegengebrachte Vertrauen und gab einen kurzen Ausblick auf die Arbeit des Vorstandsteams. Dazu zählen eine verstärkte Präsenz und positive Wahrnehmung der Musikschule in der Öffentlichkeit.

Nächster öffentlicher Auftritt ist ein gemeinsames Konzert von Bläserklassen und Jugendorchestern aus Werbach und Wertheim am 13. Mai in Werbach. msw