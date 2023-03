Engagierte Mitglieder für ihre Treue ausgezeichnet

Edelfingen. Normale Proben und Auftritte waren 2022 endlich wieder möglich. Bei der Hauptversammlung des Gesangvereins spürte man die Erleichterung darüber. Auch nachdenkliche Worte fehlten nicht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Lasst uns die Flamme weitergeben statt die Asche zu betrachten“, mahnte die Vorsitzende Karin Stephan die im Bürgersaal im Rathaus versammelten Mitglieder des Gesangvereins 1857 Edelfingen. Sie lobte die „hervorragende Arbeit“ von Chorleiter Peter Ruppert, dem es „perfekt gelingt, für jeden Anlass eine Mischung aus neuen und bekannten Liedern auszuwählen und mit uns einzustudieren“. So sei man in der Chorgemeinschaft mit dem Gesangverein Althausen auf jeden Auftritt sehr gut vorbereitet. Der Höhepunkt des letzten Jahres war der Auftritt beim Chorfest „Singendes Hohenlohe“ in Weikersheim.

Für das aktuelle Jahr geplant seien die musikalische Umrahmung der Goldenen Konfirmation in Althausen am 2. April und die Mitwirkung bei der Einweihung des neuen Kindergartens und der renovierten Grundschule in Edelfingen am 6. Mai. Schwer tue man sich mit der Planung eines Konzerts, denn Gastchöre und Publikum seien nicht leicht zu gewinnen. Derzeit habe der Verein 45 zahlende Mitglieder, neun aktive und 36 passive. Für den überwiegend guten Probenbesuch und die Mitarbeit bei Veranstaltungen gebühre den Sängern Dank. Um den Fortbestand des Chors zu sichern, benötige man dringend neue Sängerinnen und vor allem auch Sänger. Der Chor bestehe aktuell nur noch aus 19 Personen. „Singen im Chor macht Spaß und tut gut.“

Mehr zum Thema Mitgliederversammlung Chor zog positive Bilanz Mehr erfahren Gesangverein Frohsinn Waldstetten Jubiläum prägte das Vereinsjahr Mehr erfahren Gesangverein zog Bilanz Chor wichtiger Kulturträger in Leibenstadt Mehr erfahren

Einen farbigen und umfassende Überblick über die Veranstaltungen gab Schriftführerin Kirsten Heissenberger. Chorleiter Peter Ruppert würdigte in seinem übermittelten Grußwort die überwiegend positive Resonanz auf die Auftritte. Sehr gefreut habe er sich, dass sich Anfang 2022 so viele Sängerinnen und Sänger an den Proben beteiligt hätten. Das habe zu seinem Bedauern später etwas nachgelassen. Für die Zukunft wünsche er sich einen regelmäßigen Probenbesuch, denn bei den anstehenden Terminen solle sich der Chor gut präsentieren. Neue Sänger zu gewinnen, wäre ein „schönes Ziel“, er als Dirigent freue sich schon auf das Lernen neuer Lieder und gut gelungene Konzerte.

Kassier Michael Müller präsentierte ein nahezu ausgeglichenes Kassenergebnis, die Kassenprüfer Horst Mies und Dorothea Wolpert würdigen seine vorbildliche Kassenführung. In ihrem Grußwort zeigte sich die stellvertretende Ortsvorsteherin Kim Linsenmayer „beeindruckt davon, wie der Chor in den Coronajahren zusammengehalten habe“ und wünschte viel Erfolg für die Zukunft. Der Vorstand habe eine „ganz tolle Arbeit geleistet“. Auf ihren Antrag hin wurde dem Vorstand einstimmig Entlastung erteilt.

Bei den Wahlen wurden die bisherigen Mitglieder einstimmig wiedergewählt. Vorsitzende ist Karin Stephan, ihre Stellvertreterin Susanne Müller. Kassier ist Michael Müller, Schriftführerin Kirsten Heissenberger. Im Beirat sind Renate Hammer und Ernst-Rainer Frey. Kassenprüfer bleiben Horst Mies und Dorothea Wolpert.

Günter Krieger vom Vorstand des „Chorverbands Hohenlohe“ lobte die Arbeit der Gemeinschaft der Gesangvereine Edelfingen und Althausen. „Ihr zeigt, dass Chöre nach Corona noch am Leben sind“, stellte er fest. „Chöre sind ein großes kulturelles Standbein in der Gesellschaft“ und wichtig für die Weitergabe des Liedguts an die Jugend. „Ihr schafft den Spagat zwischen Klassik und modernen Liedern.“ Das sei besonders wichtig für die Zukunft des Chorgesangs. Die silberne Ehrennadel des „Schwäbischen Chorverbands“ für 40-jährige Treue zum Chorgesang überreiche Günter Krieger an Karin Stephan und Peter Keßler.

Die goldene Ehrennadel des „Deutschen Chorverbands“ erhielt für 50 Jahre Singen Roswitha Götz und für 60 Jahre aktive Mitgliedschaft Karl Götz. peka