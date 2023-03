Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Bürgerversammlung in Laudenbach Projekt "Alte Schule" kommt in Laudenbach gut an

Diese Visualisierung eines anderen Projekts des Tauberrettersheimer Architekten Martin Nörpel gibt einen recht guten Eindruck vom Laudenbacher Projekt Alte Schule: Über zwei Treppenhäuser, einen Aufzug und einen Laubengang werden die im Obergeschoss maximal sieben geplanten Wohnungen erschlossen. Störungen durch die Aktivitäten in den Vereinsräumen können nach Einschätzung des Architekten weitgehend vermieden werden. © Nörpel/Braune