Elpersheim. Matthias Bender ist neuer Vorsitzender des Skiclubs Elpersheim (SCE). Er folgt Alexander Fruh, der elf Jahre lang den heute 355 Mitglieder starken Verein führte. Zahlreiche Angehörige des 1996 gegründeten SCE wurden für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt.

Wie bei allen Vereinen hat Corona auch beim Skiclub Elpersheim seine Spuren hinterlassen, zumal dem SCE nach einer Skiausfahrt im Frühjahr 2020 mit den ersten Positivfällen im Landkreis unfreiwillig eine Sonderrolle aufgedrängt wurde. In der Hauptversammlung am Freitag in der neuen Taubertalhalle stand die Pandemie nicht im Vordergrund, schwang jedoch thematisch immer mit– etwa bei den turnusgemäßen Wahlen. Der seit elf Jahren erfolgreiche und allseits geschätzte Vorsitzende Alexander Fruh gab sein Amt ab. Anders als den meisten damals Infizierten macht ihm die Krankheit heute noch zu schaffen, weswegen er sich nun bei den Beisitzern einreihte. Zu seinem Nachfolger wurde der bereits seit vielen Jahren dem Vorstand angehörige Matthias Bender gewählt.

Tadellos geführte Kasse

Zunächst konnte Schatzmeisterin Susanne Herold einen positiven Bericht vorlegen und Kurt Schnabel, der mit Ines Greif Einnahmen und Ausgaben geprüft hat, bescheinigte ihr eine „tadellos geführte Kasse“. Konstruktive und harmonische vereinsinterne Sitzungen rekapitulierte Schriftführer Klaus Soukup mit dem Fazit: „Alles passt“. Elisa Heiligers, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und Social Media bedauerte die coronabedingt geringeren Aktivitäten und kündigte eine Überarbeitung der Vereinswebseite hinsichtlich Responsivität für mobile Endgeräte an. Grüße überbrachte sie von ihrem Vater, dem 2. Vorsitzenden Wolfgang Heiligers, der wegen einer Erkrankung nicht an der Versammlung teilnehmen konnte.

Aprés-Party?

Vorsitzender Alexander Fruh blickte kurz auf die Saison 2021/22, in der über Aktivitäten oder deren Absage je nach Corona-Lage entschieden werden musste. Kleine Gruppen hatten gleichwohl Ausfahrten privat organisiert. Die Eröffnungsfahrt musste wieder ausfallen, doch zumindest die Weiße Woche in Südtirol fand statt, ebenso die Tagesausfahrt „Unner der Woch’“. In der neuen Saison, so Fruh, seien wieder Ausfahrten „wie vor Corona“ geplant. Am 21. Juni wird das Sonnwendfeuer an der Tauber entfacht, beim Weikersheimer Märchenfest im September übernimmt der Verein die Bewirtung. Skigymnastik und Skibasar sind weitere Termine vor der Eröffnungsfahrt im Dezember. Unklar ist bislang noch, ob wieder eine Aprés-Party steigen wird. Der Wunsch danach, das „Original“ zu erhalten, war in der Versammlung gleichwohl deutlich herauszuhören.

Matthias Bender berichtete über die Mitgliederbewegung. Mit 17 Austritten und vier Neuzugängen ist der SCE zwar geschrumpft, zählt aber dennoch unterm Strich 355 Vereinsangehörige. „Eine stolze Zahl“, konstatierte Bürgermeister Nick Schuppert augenzwinkernd, „wo doch im Lieblichen Taubertal Schnee ein Fremdwort ist.“ Die von ihm beantragte Entlastung wurde einstimmig erteilt. Das Stadtoberhaupt zeigte sich erfreut darüber, dass das Vereinsleben Weikersheims mittlerweile wieder an Fahrt aufnimmt. Auch die Kärwe soll dieses Jahr wieder stattfinden, erstmals mit einem Kärwelauf am Freitag. Und für die neue Taubertalhalle in Elpersheim könne hoffentlich nach den Sommerferien gebührend Einweihung gefeiert werden. Schuppert dankte den Verantwortlichen des SCE für ihre ehrenamtliche Arbeit und zeigte sich vom erfreulichen Kassenbericht beeindruckt: „Ich wünschte, die Stadtkasse stünde auch so gut da“. Weil die anstehende wichtige Hallenbadsanierung viele Haushaltsmittel erfordere, müsse er Investitionserwartungen in den Stadtteilen wohl etwas dämpfen.

Alexander Fruh blickte auf seine Zeit beim SCE zurück. Vor 23 Jahren nahm er zum ersten Mal an einer Ausfahrt teil, vor 20 Jahren wurde er in den Vorstand gewählt und vor elf Jahren übernahm er den Vorsitz von Kurt Schnabel. Es sei nicht immer leicht gewesen, dennoch habe er das Ehrenamt gerne ausgeübt. Nun müsse er jedoch gesundheitlich kürzertreten. Dank sagte er dem Busunternehmen Zweidinger und dem Sporthaus Vath für die gute Partnerschaft. Ebenso dankte er allen Unterstützern, besonders seiner Familie, sowie dem Vorstandsteam. Diesem wolle er als Beisitzer noch erhalten bleiben, so Fruh unter langanhaltendem Beifall der Versammlung. „Mit Alex Fruh geht eine Epoche zu Ende“, betonte Elpersheims Ortsvorsteher Hans-Joachim Haas, der dem scheidenden Vorsitzenden eine „super Zusammenarbeit“ bescheinigte. Froh sei er, dass Elpersheim mit der neuen Taubertalhalle angesichts der städtischen Finanzlage „noch rechtzeitig dran war“ und versprach eine angemessene Einweihung im September. Dank sagte Haas dem SCE für die finanzielle Unterstützung seiner Ukraine-Hilfe.

Die unter Haas’ Regie laufenden Wahlen brachten folgendes Ergebnis: Neuer Vorsitzender ist Matthias Bender, neuer 2. Vorsitzender als Nachfolger von Wolfgang Heiligers ist Christian Kranz. Fruh und Heiligers sind ab jetzt Beisitzer, für Internet und Öffentlichkeit ist weiterhin Elisa Heiligers zuständig, ebenso behalten Schatzmeisterin Susanne Herold, Schriftführer Klaus Soukup, Jugendwartin Julia Emmert sowie die Kassenprüfer Ines Greif und Kurt Schnabel ihre Ämter.

Antrieb für das Amt

Matthias Bender dankte für das in ihn gesetzte Vertrauen. „Ihr als Mitglieder gebt den Antrieb für solch ein Amt“, betonte er und freute sich, eine „gute Truppe“ als Vorstand um sich zu haben. Die Verbindung zu Ortschaft, Stadt und anderen Vereinen will er weiter aufrechterhalten. Schließlich dankte er der scheidenden Führungsspitze Alexander Fruh und Wolfgang Heiligers dafür, während ihrer Periode den SCE weiter vorangebracht zu haben. Mit Geschenken und Blumen an seine Frau Susann wurde Fruh als Vorsitzender verabschiedet, mit Bildpräsentationen wurden seine Ära sowie die von Wolfgang Heiligers gewürdigt.

Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden folgende Mitglieder des SCE geehrt: Werner Beck, Larissa Beck, Walter Blank, Eberhard Breuninger, Silvia Breuninger, Freddy David, Lena Eichhorn, Cornelia Emmert, Günther Emmert, Julia Emmert, Andrea Faude-Metzger, Markus König, Isabell Lindemann, Dorothée Metzger, Marc-André Metzger, Jürgen Metzger, Rainer Metzger, Christina Reindel, Inge Reindel, Martin Reindel, Matthias Reindel, Lothar Schammann, Cordula Schnabel, Kurt Schnabel, Gerhard Stier, Ulrich Stirnkorb, Markus Stirnkorb. tom