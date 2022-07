Sieben Männer zu Ehrenmitgliedern ernannt

Hundheim. Der FC Hundheim/Steinbach nutzte das Ambiente der traditionellen Hundheimer Jugendtage um zahlreiche langjährige und verdiente Mitglieder zu ehren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zusammen mit Schriftführer Joachim Ullrich, der sich für die Ehrungen im Verein mit verantwortlich zeichnet, ehrte Hubert Dick (Vorsitzender Öffentlichkeitsarbeit) folgende Personen für langjährige Mitgliedschaft beim FC Hundheim/Steinbach:

30 Jahre (Urkunde und Vereinsnadel in Bronze): Margit Ballweg, Gertrud Fischer, Volker Heck, Peter Schönig, Gaby Ballweg, Lurker Petra Nicht anwesend: Angelika Bischof, Carmen Brugger, Petra Goldschmitt, Eva-Maria Bischof, Sonja Benz, Pierre Fischer, Janina Eckert, Julian Eckert, Frederic Fischer, Marion Lutz, Timo Goldschmitt

Mehr zum Thema Fußball Packende Spiele bei Jugendtagen des FC Hundheim/Steinbach Mehr erfahren 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Külsheim Külsheimer Feuerwehr schützt Leben Mehr erfahren

40 Jahre (Urkunde und Vereinsnadel in Silber): Maria Sendelbach, Andreas Lurker, Joachim Zeitler. Nicht anwesend sein konnten: Torsten Fischer, Sven Steinbach, Elmar Floder

50 Jahre (Urkunde und Vereinsnadel in Gold): Beate Bischof, Angelika Erbacher, Marga WindenbergerEntschuldigt waren: Heidi Bischof, Mechthilde Grimm, Helga Ballweg

Dick und Ullrich konnten anschließend sieben Mitglieder ehren die bereits 1962 dem Verein beigetreten sind und damit 60 Jahre Treue zum FC Hundheim/Steinbach bewiesen haben.

In der Ehrenordnung ist dieses Ereignis gleichgesetzt mit der Ernennung zum Ehrenmitglied des FC Hundheim/Steinbach.

Reinhold Ballweg war erst 14 Jahre alt, als er dem FCH beigetreten ist. Er übernahm früh schon Verantwortung und war 1964 Jugend-Spielführer und ein paar Jahre später auch Jugendbetreuer. 1982 übernahm er dann die verwaiste Position des zweiten Vorsitzenden, bevor er dann 1984 in schwierigen Zeiten für ein Jahr den Vorsitz übernahm und anschließend dem damaligen Notvorstandsteam angehörte.

Otto Blank war zwölf Jahre alt, als er zum FCH kam. Natürlich hatte er durch seine Ausbildung und die viele Arbeit in der Metzgerei und der Gaststätte kaum Zeit um Vorstandsposten oder ähnliches einnehmen zu können. Otto Blank hat jedoch über Jahrzehnte hinweg den FCH immer großzügig unterstützt und insbesondere immer ein offenes Ohr für die Belange der Jugendabteilung.

Werner Lutz war erst knapp 13, als er dem FC beigetreten ist. 1964, also mit 15, war Werner Lutz damals Vereinsdiener, einen Posten den es in der heutigen Zeit nicht mehr gibt. Anschließend war er Beisitzer und einige Jahre Jugendbetreuer. Jahrelang war Lutz ein Top-Stürmer und Torjäger in den aktiven Mannschaften gewesen sein.

Kurt Segner trat mit 15 Jahren damals dem FCH bei. Segner übernahm sehr früh Verantwortung im Verein und war bereits mit 21 Jahren als Kassierer dabei. 1977 wurde er zum Vorsitzenden gewählt, ein Amt, das Kurt Segner fast acht Jahre lang ausübte.

Anschließend war er einige Jahre im Festausschuss, dann im Notvorstandsteam.

Von 1994 bis 2005 kümmerte sich Kurt Segner um das Jedermannsturnen, selbst als er schon als Abgeordneter im Bundestag war.

Winfried Steinbach kam schon mit zehn Jahren zum FC Hundheim. Er war ab 1980 einige Jahre im Sportplatz- und im Festausschuss tätig, war Spielausschuss bei den Herren-Mannschaften und packte überall mit an, wo er gebraucht wurde.

Daneben spielte er auch noch Fußball, auch in der AH, wo er als knallharter Verteidiger kreisweit gefürchtet war.

Entschuldigt waren bei dieser Ehrungsveranstaltung Helmut Ballweg und Bernhard Lutz. Diese Ehrungen werden baldmöglichst nachgeholt.

Dick und Ullrich beglückwünschten alle Geehrten und bedankten sich für die Treue zum FC Hundheim/Steinbach.

Sie hofften, dass die Geehrten dem Verein auch weiterhin treu bleiben und den FC unterstützen, wo es nur geht. fchs