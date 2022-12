Erfolgsgeschichte von Hieber maßgeblich mitgestaltet

Weikersheim. Nach dem 50-Jahr-Firmenjubiläum im Sommer standen nun im Rahmen der Weihnachtsfeier in der Tauberphilharmonie Jubilar Ehrungen auf dem Programm. Drei Mal „Silberhochzeit“ mit dem Unternehmen, einmal 15 Jahre und vierfach fünf Jahre wurden geehrt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vorstand Detlef Hieber und Gabi Ehrmann-Hieber dankten den Jubilaren für ihr jahrelanges, treues Engagement und aktives Mitwirken an und im Unternehmen und sprachen allen ihre Glückwünsche aus. Und betonten, wie sehr sie die herzliche Verbundenheit der Mitarbeiter zum Unternehmen schätzen.

Für fünf Jahre geehrt wurden Andrea Schuch Badgestalterin, Kai Gottschling Projektleitung, Sebastian Eckert kaufmännische Assistenz und Elias Daxhammer, der sich momentan auf der Technikerschule befindet. Für 15 Jahre wurde Harald Batzel ausgezeichnet, er ist Prokurist und Bereichsleiter für GÖB bei Hieber. Auf 25 Jahre kann Heizungs- und Lüftungsbaumeister Marco Karl stolz zurückblicken, dessen Vater bereits bei seiner Geburt bei Hieber arbeitete. Ebenfalls 25 Jahre zeichnen Oliver Grün aus, der auch Prokurist bei Hieber ist und hier für den Privatkundenbereich und die öffentliche Hand verantwortlich zeichnet. Er und auch Marco Karl haben bereits ihre Ausbildung bei Hieber genossen. Gabi Ehrmann-Hieber ist bereits länger mit dem Unternehmen verheiratet als mit ihrem Mann nämlich 25 Jahre. Sie ist der kreative Kopf des Unternehmens und brennt für den „Lebensraum Bad“.

Mehr zum Thema Bad Mergentheimer Unternehmen Lange Verbundenheit zum Stadtwerk Tauberfranken Mehr erfahren Strabag Rail Ehrungen für über 1000 Jahre Betriebszugehörigkeit Mehr erfahren Betriebsversammlung Umsatzstärkstes Jahr bei Pink Mehr erfahren

Elf Auszubildende sind am Start berichtete Claudia Landwehr-Limbrunner Bereichsleiterin Personal und Finanzen voller Stolz. Hieber erhielt auch von der Handwerkskammer das Qualitätssiegel „Top Ausbildungsbetrieb“. Mit dieser Auszeichnung können wir voller Begeisterung zeigen, welch hoher Stellenwert die Ausbildung in unserem Betrieb hat“, so Detlef Hieber. Ebenfalls wurde Tjore Burkhardt aufgrund seiner großartigen Prüfungserbnisse bei der Gesellenprüfung geehrt, zudem wurde er noch als Prüfungsbester der Region als Anlagenmechaniker für Sanitär-Heizungs- und Klimatechnik ausgezeichnet.