Umsatzstärkstes Jahr bei Pink

Reinhardshof. Die Pink GmbH Vakuumtechnik veranstaltete am vergangenen Freitag am Standort Reinhardshof ihre diesjährige Betriebsversammlung.

Zunächst blickte der kaufmännische Geschäftsführer Hubert L. Günther auf das Geschäftsjahr zurück, das durch eine annähernde Vollauslastung in fast allen Fertigungsbereichen und einen Anstieg der Beschäftigtenzahl auf 325 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gekennzeichnet war. „2022 wird das umsatzstärkste Jahr unser Unternehmensgeschichte, denn wir werden unseren Unternehmensumsatz auf über 50 Mio. Euro steigern können, was vor dem Hintergrund der schlechten allgemeinen Wirtschaftslage ein Erfolg ist, auf den wir gemeinsam stolz sein können.“ Günther äußerte seine Besorgnis über den enormen Anstieg der Energiekosten, der Pink Vakuumtechnik als energieintensives Unternehmen besonders hart trifft. Aber er betonte, dass das Unternehmen den Beschäftigten zusätzlich zum Jahresbonus auch einen Entlastungsbeitrag für ihre privaten Energiekosten zahle.

Nach diesen Worten begrüßte der Geschäftsführer Technik, Volker Heidinger, die Neuzugänge in Beschäftigung und Ausbildung. Er berichtete über die Investitionen, die 2022 rund 4 Millionen Euro betrugen und die schwerpunktmäßig in neue CNC-Bearbeitungszentren flossen. „Mit diesen signifikanten Erweiterungen unserer Zerspanungskapazitäten sind wir für die nächsten Jahre gut aufgestellt“, so Volker Heidinger.

Im Anschluss erfolgten die Ehrungen für langjährige Betriebszugehörigkeit. Zehn Jahre im Unternehmen sind Ralf Brand, Olga Guhl, Sergej Gusak, Peter Heeg, Detlef Hohmann, Andrej Kotow-Herzog, Peter Ostertag, Johann Remche, Simon Römisch, Richard Schmitt, Frank Scholten, Andre Wittmayer, und Felix Zöller. 25-jähriges Jubiläum hat Markus Zipprich. Für 30-jährige Betriebszugehörigkeit wurden geehrt: Filippo Castrogiovanni und Robert Ceisel. Ihr 35-jähriges Firmenjubiläum feiern Ronald Birkholz, Konrad Fäth und Hans-Peter Stiegelbauer. pm