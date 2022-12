Ehrungen für über 1000 Jahre Betriebszugehörigkeit

Lauda. Endlich durfte wieder gefeiert werden! Nach zwei langen Jahren Pause war es so weit: Der Standort Lauda der Strabag Rail GmbH ehrte bei der Weihnachtsfeier in der Alten Füllerei in Distelhausen langjährige Mitarbeiter.

Nach der Begrüßung der Rekordzahl von 160 Mitarbeitenden gingen der Geschäftsführer und die Standortleiter auf die sehr arbeitsintensiven und erfolgreichen letzten drei Jahre ein und gaben einen überaus positiven Ausblick auf 2023. Hierbei wurde die Kontinuität der Einheit hervorgehoben, wofür das außergewöhnliche Betriebsklima und die zahlreichen Neuzugänge, die sich für die sehr abwechslungsreiche Tätigkeit des Bahnbaus begeistern, der Grundstein sind.

Nach vielen gemeinsamen Jahren erfolgreicher Arbeit wurden Bernhard Schraut, Walter Gerner, Michael Stiel, Ronald Flügge, Wolfgang Glöckner, Claus Göpfrich, Detlef Reger, Gerhard Kubischek, Jürgen Fuchs, Stefan Kirch und Gebhard Wrana mit großem Dank in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Für insgesamt über 1000 Jahre Betriebszugehörigkeit wurden geehrt: Christian Fritzsche, Dietmar Heimberger, Thorsten Krüger, Alexander Forsch, Thomas Höfl, Michael Kirch, Jens Kuntner, Artur Daus, Miriam Fritzsche, André Günther, Ronny Opelt, Sebastian Schander und Alina Kovalenko, die ihr 10-jähriges Jubiläum feiern.

Gerd Uiselt, Roland Meissner, Stephan Pötzsch, Nancy Pötzsch, Sabine Fuchs, Ulrike Henning, Vitalij Jäger, Dietrich Minakow, Volker Walther und Christina Ehrmann blicken auf 20 Jahre Betriebszugehörigkeit zurück und Nusret Bajrami, Johann Ene, Bert Malcharek, Rolf Anders, William Ervin sowie Angelika Richter auf 25 Jahre.

Für 30 Jahre Treue wurden Michael Schmid, Uwe Fischer, Jürgen Schnitzler, Wilhelm Mlejnek, Reiner Bätz, Udo Grein, Bernd Gröger, Thomas Müller und Rudolf Späck geehrt. Stolze 35 Jahre dabei sind Kenneth Neumann, Irmtrud Horn, Hans-Jürgen Linder, Alois Schwenk und Gebhard Wrana.

Mit großem Applaus würdigten die Anwesenden die 40-jährige Betriebstreue von Facharbeiter Peter Sawa und Polier Armin Zehnter.

Neben den Urkunden erhielten die Geehrten Präsente und Blumen verbunden mit dem persönlichen Dank für die erbrachten Leistungen und die nicht mehr selbstverständliche Treue zum Unternehmen.