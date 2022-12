Lange Verbundenheit zum Stadtwerk Tauberfranken

Bad Mergentheim. Zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter feierten beim Stadtwerk Tauberfranken in diesem Jahr ein Betriebsjubiläum, vier weitere wurden in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Anlässlich der diesjährigen Weihnachtsfeier wurden sie für ihre langjährige Treue geehrt.

25 Jahre sind eine lange Zeit, in der sich auch technisch beim Stadtwerk einiges verändert hat: Holger Pulvermüller und Carsten Megele haben in dieser Zeit viel erlebt und sich immer wieder neuen Herausforderungen stellen müssen. Seit diesem Jahr können sie stolz von sich behaupten, ein Vierteljahrhundert mit dem Stadtwerk Tauberfranken verbunden zu sein.

Ebenfalls zweistellig wird es bei Anja Kuhn, Franziska Heger, Uwe Günther, Markus Fritzmann, Jochen Scholz, Adrian Balbach, Carmen Gärtner, Andreas Gundling, Lisa Kavcic und Yvonne Thon – sie alle feierten ihr zehnjähriges Betriebsjubiläum. „Wir freuen uns, dass wir jedes Jahr eine so große Zahl an Betriebsjubiläen begehen können. Das beweist, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne bei uns arbeiten und sich hier wohlfühlen“, so der Sprecher der Geschäftsführung Paul Gehrig.

Die Treue zum Unternehmen sei unter anderem auf die enge Bindung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zurückzuführen, so Gehrig. Einige Jubilare haben schon ihre Ausbildung beim Stadtwerk Tauberfranken absolviert.

Neben den Jubilaren wurden auch vier Mitarbeiter in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet: Zuerst Hans-Dieter Volkert (Finanzbuchhaltung), Dieter Scholz (Gasnetz) und zudem Julius Sturm (Stromnetz).

Gerhard Hirschlein verließ das Unternehmen bereits Ende letzten Jahres – nach fast 40 Jahren. Der Teamleiter Wärmenetz und verantwortliche Führungskraft für das Naturwärmekraftwerk konnte aber coronabedingt noch nicht offiziell verabschiedet werden. Dies wurde nun nachgeholt.

Ebenfalls verabschiedet wurde Eric Schuh als Technischer Leiter. Er wechselte auf die neu geschaffene Stelle des Technischen Leiters zu den Stadtwerken Wertheim.

Über die enge Kooperation des Stadtwerks Tauberfranken in Bad Mergentheim mit den Stadtwerken Wertheim bleibt aber eine weitere Zusammenarbeit mit Eric Schuh gewährleistet. sw