Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Junge Oper Schloss Weikersheim - Björn Reinke inszeniert eine zeitgemäße „Carmen“, die an der (Er-) Lebenswelt der Darsteller ansetzt / Premiere am 22. Juli „Carmen” feiert am 22. Juli Premiere im Schlosshof Weikersheim

Weniger Zuschauer-Kapazitäten, dafür aber ein komplettes, großes Bundesjugendorchester – und gleich drei wunderbare Carmen-Darstellerinen: Die Weikersheimer Oper steht in den Startlöchern.