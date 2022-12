Brücken und Fotovoltaikanlagen – mit diesen Themen hatte der Weikersheimer Gemeinderat 2022 in vielfältiger Weise zu tun. Bürgermeister Nick Schuppert trat sein Amt an und fand sich gleich mittendrin in Projekten, die noch in der Ära Kornberger gestartet wurden.

Obwohl kein Stadt-Bauwerk, dominierte die Elpersheimer Tauberbrücke mit ihren Baustellen-Umleitungen für ein ganzes Jahr

...