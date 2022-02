Fränkische Nachrichten Plus-Artikel In der Tauberphilharmonie - ARD-Film „Bis zum letzten Tropfen“ mit berühmten Schauspielern am 12. März erstmals zu sehen / Bürger aus der Region können dabeisein „Bis zum letzten Tropfen”: 100 Karten für Filmpremiere in Weikersheim gewinnen

Filmpremieren werden normalerweise in Städten wie Berlin oder Venedig gefeiert. Doch diesmal kommen die Stars nach Weikersheim, um ihr Werk das erste Mal der Öffentlichkeit zu präsentieren. 100 Bürger aus der Region können dabei sein.