25 Chöre singen in Weikersheim

Weikersheim. Eine vierjährige Pause endet am Sonntag, 17. Juli: endlich findet wieder ein Chorfest des Chorverbandes Hohenlohe statt. 25 Chöre aus dem Chorverband und dem benachbarten Chorverband Region Kocher singen von 13 bis 17 Uhr auf zwei Bühnen: dem Weikersheimer Marktplatz und dem Platz vor der Tauberphilharmonie.

Zum Abschluss gibt es um 18 Uhr ein Konzert in der Tauberphilharmonie. Bereits am Vormittag finden Konzerte im Pflegeheim Residenz Weikersheim, dem Lene-Hofmann-Haus sowie beim Gottesdienst in der Stadtkirche statt. Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei. Bei schlechtem Wetter findet die gesamte Veranstaltung in der Tauberphilharmonie statt. Außerdem gibt es das Angebot des „Sing-Mit-Chores“ des Schwäbischen Chorverbandes im Pilotprojekt Chorakademie Baden-Württemberg. Das Mitsingprogramm ist ein Neustart für offenes Singen im Freien nach Corona. Sarah Neumann (Gesang, Gitarre, Percussion) wird mit Unterstützung von Sonja Reinsfelder (Klavier) das Publikum animieren: Eigenladen sind Menschen aller Altersgruppen, vom Kleinkind bis zum Senior, in einem spontan entstehenden Chor miteinander zu singen. Kinderlieder, Kanons, Evergreens, Deutsch, Englisch, eine Mischung, die zu jeder Generation passt und die eine Möglichkeit bietet, sich im Chor wiederzufinden. Alle Freunde des Chorgesanges, die einen schönen Sonntagnachmittags in Weikersheim verbringen möchten, können kommen.

Aktuelles zum Chorverband auch unter: cv-hohenlohe.de.