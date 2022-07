Weikersheim. Das vielleicht „schönste aller Klavierkonzerte“ gibt es zum Abschluss der Spielzeit 21/22 am Samstag, 9. Juli um 19.30 Uhr in der Tauberphilharmonie Weikersheim. Mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, Chefdirigent Michael Francis und Pianist Joseph Moog kommen ausgewiesene Schumann-Experten an die Tauber, die neben den unvergesslichen Klängen des a-Moll Konzerts auch die als Geburtstagsgeschenk für Clara Schumann komponierte 4. Sinfonie präsentieren. Sie ist Schumanns eigenständigster Beitrag zur Sinfonik, seine sinfonische Fantasie überschlägt sich. Nichts entspricht traditioneller Form, alles ist offen, alles ist in ständiger Entwicklung, alle vier Sätze bilden einen einzigartigen Zusammenhang und spätestens beim Posaunenmotiv im strahlenden Finale ist wohl jeder und jede von der Schönheit des Augenblicks ergriffen. Ein musikalischer Jubel zum Saisonfinale.

