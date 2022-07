Markt für Kunsthandwerk

Weikersheim. Ein Markt für feines Kunsthandwerk findet an diesem Samstag (13 bis 21 Uhr) und Sonntag (11 bis 18 Uhr) in Weikersheim statt. Die Stände mit erlesenem Angebot, alles Unikate aus Künstlerhand, sind auf dem Marktplatz – eingebettet im historischen Ensemble von Stadtkirche, ehemaligem Kornbau und Schlosseingang –, in und vor der TauberPhilharmonie aufgebaut. Alle Teilnehmer sind auf der Internetseite der Stadt (www.weikersheim.de) veröffentlicht. Darunter sind Textildesigner wie Jolanta Clement aus Berlin, die exklusive Kleider, Jacken und Mäntel entwirft. Goldschmiede zeigen ihre Schmuckunikate – wie Helge Ott aus München, Claudia Weißflog, Dieter Dill, Susanne Wiederhold, Robert Ungar oder Christina Simonis. Wunderschön sind die Glasperlenarbeiten der Österreicherin Katharina Eder.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Darüber hinaus gibt es Lederarbeiten (Taschen und Armbänder), Keramik in geschwungenen Formen, Hüte und vieles mehr.