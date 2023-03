Wie Vereine gute Presseberichte schreiben

Walldürn. Die Fränkischen Nachrichten waren am Mittwoch zu Gast beim „Netzwerktreffen Vereine“ im Probelokal der Odenwälder Trachtenkapelle in Walldürn. FN-Reporter-Chef Michael Fürst informierte die anwesenden Vereinsvertreter darüber, wie eine gute Vereinsberichterstattung in der Tageszeitung aussieht. Bei einigen Veranstaltungen können Vereine selbst die Berichte an die Fränkischen Nachrichten schicken. Deshalb erhielten die Vereine einen Leitfaden, der grundlegende Informationen wie Textlänge und Inhalt sowie Bildgröße und Format beschreibt. Bei den Veranstaltungen ist es wichtig, sowohl für die Vereine als auch die Redaktion, im Voraus Absprache zu halten. Bild: Stefanie Cabraja

