Faktenchecker: Wie man richtige von falschen Informationen unterscheidet

Mit Fake News und neuen Medien haben sich 15 Schüler der Berufsfachschule für Metall und Elektrik an der Zentralgewerbeschule Buchen am Mittwoch im Rahmen des FN-Projekts „Die Faktenchecker“ beschäftigt.

Buchen. Wie sieht der Alltag in der Redaktion aus? Wie wird über Unfälle, Brände und aktuelle Ereignisse berichtet? Was gehört in eine Nachricht und was nicht? Wie steht es um die Glaubwürdigkeit einer Tageszeitung im Vergleich zu Internetplattformen und sozialen Netzwerken? Diesen und weiteren Fragen gingen die FN gemeinsam mit 15 Schülern der Zentralgewerbeschule Buchen (ZGB) von der Berufsfachschule für Metall und Elektro gemeinsam mit ihrem Klassenlehrer Martin Strittmatter auf den Grund.

Medienkompetenz vermittelt

FN-Chefredakteur Fabian Greulich stellte den Teilnehmern des Projekts „Die Faktenchecker“ zunächst den Beruf des Tageszeitungsredakteurs vor. Im Mittelpunkt der gemeinsamen Unterrichtseinheit stand aber in erster Linie das große Themenfeld Medienkompetenz.

Bei dem Projekt erhalten die Teilnehmer für ein Schuljahr Zugänge zur digitalen Ausgabe der Fränkischen Nachrichten. So können sie die regionale Tageszeitung mit jedem internetfähigen Gerät lesen. Zu Beginn des Projekts wurden in einem Eingangstest Allgemeinbildung, Textverständnis und Medienkompetenz geprüft.

Auf Basis der aktuellen Berichterstattung in der Tageszeitung können die Schüler an monatlichen Wissenstests teilnehmen. Diese und der Abschlusstest am Ende des Schuljahres sind die Grundlage für eine Auswertung. Sie wird zeigen, welche Fortschritte die Schüler gemacht haben werden. Außerdem gehen die verantwortlichen Lehrer im Unterricht regelmäßig auf das Thema „Medienkompetenz“ ein.

Fabian Greulich legte in seinem Vortrag den Schwerpunkt auf das Thema „Fake News“. Er informierte die Schüler über den richtigen und kritischen Umgang mit neuen Medien. Dabei vermittelte er ihnen, wie sie bei der Flut an Informationen aus Internet, Rundfunk, Fernsehen und Tageszeitungen fundierte Nachrichten von Gerüchten oder gezielten Falschinformationen unterscheiden können.

„Permanent prasseln über das Internet, via Facebook und Co. neue Nachrichten auf junge Leute ein. Es ist unheimlich wichtig zu wissen, woher diese Meldungen kommen und welchen Zweck sie haben. Mit der täglichen Datenflut aus dem Netz muss man sich kritisch auseinandersetzen. Informiert ist nur, wer sich richtig informiert. Prüft, was ihr lest, bevor ihr es teilt oder weiterleitet“, sagte Greulich.

In Zeiten von Fake News und „alternativen Fakten“ werde es im Netz immer schwieriger, Wahres von Unwahrem zu unterscheiden. Umso wichtiger sei es, die Medienkompetenz junger Menschen zu fördern.

Bei „Die Faktenchecker“ handelt es sich um ein Projekt vom „Team Demokratie“ der Landeszentrale für politische Bildung und den Fränkischen Nachrichten. Bereits seit vielen Jahren vermitteln Redakteure der FN in diesem Rahmen hunderten von Schülern aus dem Main-Tauber- und Neckar-Odenwald-Kreis Medienkompetenz.