Eröffnung der Polizeisporthalle: Ein Körnchen Sand bleibt

Ganz ehrlich? Die offizielle Übergabe der Polizeisporthalle auf dem Reinhardshof ist wirklich ein Grund zum Feiern. Acht Jahre hat es gedauert, bis nach dem Brandanschlag wieder Sport in der Halle betrieben werden kann – und das, obwohl kurz nach dem Anschlag der Wiederaufbau der Halle unmittelbar zugesagt wurde.

Ein klein wenig haben sicher auch die Fränkischen Nachrichten durch ihre permanente Berichterstattung über die Zustände daran Anteil, dass die knapp 300 Polizeianwärter nun nicht mehr mit Bussen durch die Gegend gefahren werden müssen. Dabei hatte ganz am Anfang Kollege Zufall seine Hand im Spiel. Nach einem ersten Gespräch mit dem gerade frisch eingesetzten Richard Zorn als Leiter der Polizeihochschule am Standort Wertheim entstand beim Hinausgehen eine merkwürdige Situation: Polizeianwärter stiegen in den eigens eingesetzten Bus.

Einfach nur mal aus Verwunderung über die Situation wurde ein Foto gemacht. Ein Anruf beim Leiter der Außenstelle brachte dann Klarheit. Die Polizeischüler hatten aufgrund des Brandanschlags im September 2015 keine eigene Turnhalle. Diverse Anfragen beim Innen- und Finanzministerium brachten keine Klarheit. Mehrere Artikel sorgten dann dafür, dass Landtagsabgeordnete auf den Zustand aufmerksam wurden. Auch sie übten mit ihren offiziellen Anfragen Druck auf die Landesregierung aus und erklärten den Zustand für unhaltbar. Als dann endlich die Zusage für die Sanierung kam, war auch bei den Fränkischen Nachrichten die Begeisterung groß. Gerne begleiteten wir die Sanierungsarbeiten und haben heute, wie alle Beteiligten, allen Grund zur Freude.

Doch Stopp! Gibt es da nicht mit dem sogenannten „Vierfinger-Gebäude“ noch ein Körnchen Sand im Getriebe? Der Gebäudekomplex direkt vor der Polizeihochschule ist total heruntergekommen und verfällt zusehends seit Jahren. Weder die Landesregierung noch die Stadt fühlen sich dafür so richtig verantwortlich – sonst wäre das Gebäude nicht in diesem jämmerlichen Zustand. Mal sehen, wie lange es dieses Mal dauert, bis sich hier endlich etwas bewegt.