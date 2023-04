Wichtiger Kulturträger der Stadt

Walldürn. Einen harmonischen Verlauf nahm am Samstagabend im Hotel-Landgasthof „Zum Riesen“ die Generalversammlung der Dürmer Faschenaachtsgesellschaft „Fideler Aff“ Walldürn. Im Mittelpunkt standen Berichte und Neuwahlen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Vorsitzende Falko Günter sagte, die FG habe die vergangene Fastnachtskampagne 2022/2023 aufgrund der sich abschwächenden Corona-Pandemie erfolgreich über die Bühne gebracht. Fastnacht sei in Walldürn ein uralter Brauch und zähle insbesondere in dieser Region schon zur Kultur. Um diese schöne Tradition auch für die zukünftigen Generationen zu erhalten, brauche es viele Mitmenschen mit Idealismus und Schaffensfreude, die man in der FG „Fideler Aff“ zweifelsohne auch finde. So gesehen sei die FG „Fideler Aff“ Walldürn, deren Aktivitäten in der Fastnachtssaison das Bild der Stadt Walldürn in wesentlichem Maße nach Außen hin prägen würden, ein wichtiger Kulturträger dieser Stadt.

Sehr erfreut zeigte sich Bürgermeister Markus Günther über den Fortschritt beim Um- beziehungsweise Neubau der FG-Affenhalle zum Tanz- und Trainingszentrum.

Mehr zum Thema Versammlung des Gebrauchs- und Schutzhundevereins Jubiläumsfeier war einer der Höhepunkte Mehr erfahren Förderverein Odenwald Hospiz Hospizverein unter neuer Führung Mehr erfahren Generalversammlung des Reit-und Fahrvereins Glashofen Mitglieder bei vielen Veranstaltungen aktiv Mehr erfahren

FG-Fördervereins-Vorstand Matthias Hefner hob die stets gute und harmonische Zusammenarbeit in der Fastnachtskampagne 2022/23 sowie die hervorragende Jugendarbeit im Verein hervor.

Falko Günter sagte, im Zeitraum vom 30. April 2022 bis zu dieser Generalversammlung fanden insgesamt zwölf Vorstandssitzungen, eine erweiterte Vorstandssitzung, eine Elferratssitzung, zwei Trainersitzungen, zwei Narrenringsitzungen sowie unzählige Besprechungen wegen des Neubaus des neuen Tanz- und Trainingszentrums statt. Während der Fastnachtskampagne führte die FG einige Veranstaltungen mit großem Erfolg und großartiger Besucherfrequenz durch, etwa die Eröffnung der Kampagne, Prinzeneinzug mit Burgerstürmung und Inthronisation des Prinzenpaares, Große Dürmer Prunk- und Fremdensitzung oder der „Dürmer Faschenaachtsumzuuch“.

Günter dankte allen, die in irgendeiner Weise zum guten Gelingen der abgelaufenen Fastnachtskampagne beitrugen und ohne deren Mithilfe einer solche Kampagne nicht möglich wäre.

Der Kassenbericht mit den wichtigsten Bilanzzahlen wurde vorgetragen von Schatzmeisterin Andrea Bauer, der die beiden Kassenrevisorinnen Eva Beyersdorfer und Claudia Rabl eine einwandfreie Kassenführung bestätigten.

Die jeweils einstimmig erfolgte Entlastung der Schatzmeisterin sowie des Vorstands wurde sodann von Bürgermeister Markus Günther herbeigeführt.

Wahlen zum Vorstand

Danach schritt man dann unter der Leitung von Bürgermeister Günther zu den Neuwahlen, die folgendes Wahlergebnis brachten: Gewählt wurden für die Dauer der nächsten zwei Jahre Falko Günter als Vorsitzender, Mischa Kuhn als 2. Vorsitzender, Ralf Günther als 2. Technischer Vorsitzender, Katja Golderer als Schriftführerin, Andrea Bauer als Schatzmeisterin, Sandra Kuhn als Tanzgruppenbetreuerin, sowie Walter Bauer und Günther Rabl als Beisitzer. Für weitere zwei Jahre als Kassenrevisoren bestätigt wurden Eva Beyersdorfer und Claudia Rabl.

Baumaßnahme besprochen

Nach einer von der Mitgliederversammlung in einstimmigem Votum beschlossenen Satzungsänderung informierte Diplom-Ingenieur Herbert Sölch noch zum Abschluss dieser Versammlung über den Baufortschritt und den momentan aktuellen Stand beim Bauvorhaben FG-Affenhalle. Nach der Zusage der Leader-Fördermittel von 265 000 Euro und eines Baukostenzuschusses der Stadt Walldürn von 45 000 Euro wurde im Juni vergangenen Jahres mit dem Projekt begonnen, es bis zum Sommer dieses Jahres abgeschlossen sein. Bis zum jetzigen Zeitpunkt bereits abgeschlossen sind nahezu alle ausgeschriebenen Gewerke mit Ausnahme der Schreinerarbeiten. Noch offen sind auch noch die Boden- und Dämmungsarbeiten sowie die Gestaltung und Fertigstellung der Außenfassade und der Außenanlage.

Ein Großteil all dieser noch anstehenden Arbeitsschritten soll in Eigenleistung durch die Vereinsmitglieder erbracht werden.

Zum Abschluss der Generalversammlung der FG „Fideler Aff“ Walldürn wurden von Falko Günter schließlich die in der kommenden Fastnachtskampagne 2023/2024 vier neu ins Team dazu gekommenen Trainerinnen für die Tanzgarden vorgestellt.

Es sind dies Svenja Geiger, Lena Günther, Anne Künzig und Pia Schweitzer. Das Tanzmariechen der FG, Luana Gramlich, wird in der kommenden Fastnachtskampagne neu von Francine Stäudinger trainiert und betreut. ds