Mitglieder bei vielen Veranstaltungen aktiv

Glashofen. Zur turnusgemäßen Generalversammlung des Reit-und Fahrvereins Glashofen begrüßte der Vorsitzende 26 Mitglieder und Ortsvorsteher Erich Bundschuh. Nach seinem Bericht über verschiedenste Aktivitäten des Vereines in den Jahren 2021 und 2022 wie zum Beispiel die Durchführung der Pferdesegnungen, der jährlichen Olympiade der Pferde, eines Herbstabschlussrittes und der Weihnachtsfeier übergab Klaus Baumann das Grußwort an Ortsvorsteher Erich Bundschuh.

Dieser bedankte sich beim Verein für die zahlreichen durchgeführten Aktivitäten und wies auf die anstehende 750-Jahr-Feier des Ortes Glashofen am 30. April und 1. Mai hin, an welchem mit einem Festzelt mit Bewirtung, verschiedenen Ständen, Vorführungen und Aktivitäten der Höhenort dieses Jahr sein 750 Bestehen feiert.

Nach dem Bericht der Kassiererin Kerstin Zeitler über eine positive Bilanz in den Jahren 2021 und 2022 lobte Kassenprüfer Stephan Schneider die sehr gute Kassenführung der Kassiererin. Schriftführerin Ursula Farrenkopf informierte die Anwesenden über die Durchführung von zwei Vorstandssitzungen und ach Mitgliederversammlungen im Jahr 2022.

Jugendwartin Jana Farrenkopf bedankte sich bei der Turnierreiterin Mia Schmitt für die Teilnahme an zahlreichen Springturnieren im Jahr 2022 im Namen des Vereines und überreichte ihr als Dank den Jugendförderpreis vom Verein.

Ortsvorsteher Erich Bundschuh führte die Entlastung des Vorstands durch und die Neuwahl des Vorsitzenden. Klaus Baumann wurde durch einstimmig zum Vorsitzenden wiedergewählt. Er übernahm nun die Wahlen der restlichen Vorstandsmitglieder. Einstimmig wurden wieder gewählt: Stefan Egenberger zum 2. Vorsitzenden, Sophia Mechler zur 3. Vorsitzenden, Kerstin Zeitler zur Kassiererin, Stephan Schneider und Karl-Anton Heller zu den Kassenprüfern, Ursula Farrenkopf zur Schriftführerin, Jana Farrenkopf zum Jugendwart, Michael Farrenkopf zum Gerätewart und Marco Altmann zum Pressewart.

Unter dem Punkt Verschiedenes teilte Klaus Baumann die Vorhaben des Vereines für 2023 mit. Am 4. August ist ein gemeinsames Grillen geplant, am 24. September die jährliche Olympiade der Pferde und am 1. Dezember die gemeinsame Weihnachtsfeier.

Marco Altmann lobte noch die zahlreiche aktive Teilnahme vieler Mitglieder an Pferdesportveranstaltungen 2022, den Züchtererfolg von Thomas Seitz und Karl Weismann von einem Goldfohlen 2022 und vor allem die zahlreichen Platzierungen der Turnierreiterin Mia Schmitt in Springprüfungen der Klasse E und A 2022 sowie die Verleihung des Goldenen Fahrabzeichens aufgrund von vielen Fahrerfolgen für Thomas Seitz am 25. September 2022.

Zum Abschluss der Versammlung bedankte sich Michael Farrenkopf im Namen aller Mitglieder bei Klaus Baumann für seinen unermüdlichen Einsatz als Vorsitzender für den Reit-und Fahrverein Glashofen.