Hospizverein unter neuer Führung

Walldürn. Berichte und Wahlen standen auf der Tagesordnung der Mitgliederversammlung des Fördervereins Odenwald Hospiz im Hotel-Landgasthof „Zum Riesen“.

Der Vorsitzende Helmut Greulich sagte, dass sich seit der Mitgliederversammlung im April 2022 die Anzahl der Mitglieder und Paten um fünf erhöht habe und der Förderverein derzeit 218 Mitglieder zählt. Dass die Zahl der Mitglieder weiter zunehme, freute den Vorsitzenden sehr, zumal dies in recht beeindruckender Weise auch zeigt, dass sich die Hospiz-Idee in der Region immer weiter verbreitet.

Seit kurzem sei man endlich wieder im täglichen Leben von allen corona-bedingten Einschränkungen befreit, das ganze zurückliegende Vereinsjahr zuvor sei schon durch Lockerungen der Bestimmungen gekennzeichnet gewesen und seien wieder Aktivitäten mit größerem Publikum möglich gewesen, wie etwa die Spendenübergabe der Neuapostolischen Kirche Süddeutschlands an den Förderverein, die Spendenübergabe durch den Inner-Wheel-Club oder der Konzertabend mit der Sängerin Joana.

Weiter konsolidiert

Wie Helmut Greulich betonte, habe sich das Odenwald Hospiz Walldürn im vergangenen Betriebsjahr weiter konsolidiert. Die finanzielle Situation des Fördervereins stelle sich sehr gut dar. Seit Inbetriebnahme des Hospizes habe der Förderverein mit weit über einer halben Million Euro zur Einrichtung und zur Deckung mit Betriebskosten beigetragen.

Die finanzielle Situation des Fördervereins sei so gut, dass die Stadt die zugesagte Förderung, die an den Nachweis der Bedürftigkeit gekoppelt sei, schon im dritten Jahr in Folge nicht habe auszahlen müssen. Auch der Neckar-Odenwald-Kreis habe das Odenwald Hospiz 2022 zum vorerst letzten Mal unterstützt. Von beiden Institutionen habe man aber die Zusage, dass sie das Odenwald Hospiz im Bedarfsfall wieder unterstützen würden.

Zum Ende seines letzten Rechenschaftsberichtes kommend, stellte Greulich fest, dass er dem Fördervereins Odenwald Hospiz zehn Jahre lang in seiner bisherigen Tätigkeit als Vorsitzender habe vorstehen dürfe, und es nun aber aus Altersgründen an der Zeit sei, einem Nachfolger Platz zu machen.

Schatzmeisterin Rosemarie Breunig erstattete den Kassenbericht, im Anschluss bestätigte Kassenrevisor Bernhard Schirmer, der die Kasse mit Achim Günther geprüft hatte, der Kassenwartin eine einwandfreie Kassenführung und deshalb die Entlastung der Schatzmeisterin sowie des Vorstands vorschlug, die auf Antrag von Bürgermeister Markus Günther einstimmig erfolgte.

Bei den Teilwahlen mit Bürgermeister Markus Günther als Wahlleiter wurden jeweils für die Dauer von zwei Jahren Dr. Rudolf Trabold als neuer Vorsitzender und Rosemarie Breunig wiederum als Schatzmeisterin jeweils einstimmig gewählt. Komplettiert wird der Vorstand durch den 2. Vorsitzenden Heinrich Hennig, Schriftführer Achim Ullrich und sowie die beiden Kassenrevisoren Achim Günther und Bernhard Schirmer, deren Ämter im nächsten Jahr zur Neuwahl anstehen.

Bürgermeister Markus Günther würdigte das Odenwald Hospiz, das sterbende Menschen auf ihrem letzten Weg begleite, als eine segensreiche Einrichtung, in der das Personal eine hervorragende Arbeit leiste, und in der es den Gästen ermöglicht werde, ihren letzten Lebensabschnitt in Würde zu verbringen. Aber nicht nur den Gästen, sondern auch ihren Angehörigen biete das Hospiz die Möglichkeit, sich einmal in der Pflege zurücknehmen zu können, weil das Pflegepersonal rund um die Uhr kompetent für ihre zu pflegenden Angehörigen da sei.

Bürgermeister Günther dankte Helmut Greulich für dessen Engagement und großartigen Arbeitseinsatz in den zurückliegenden zehn Jahren zum Wohle des Odenwald Hospiz.

Unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ hielt Helmut Greulich noch einmal einen kurzen Rückblick auf seine zehnjährige Amtszeit als Vorsitzender des Fördervereins.

Christine Lehner, Geschäftsführerin des Odenwald Hospiz, sagte zu Greulich, dieser habe mit seinem langjährigen ehrenamtlichen Engagement und seiner wertvollen Mitarbeit sowie mit viel Zeitaufwand, Energie und Einsatz sehr wesentlich mit zur sehr positiven Entwicklung des Odenwald Hospiz beigetragen. Dafür dankte sie ihm namens aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hospizes.

Der 2. Vorsitzende Heinrich Hennig würdigte namens des Vorstands des Fördervereins Odenwald Hospiz in bewegenden Worten das Wirken von Helmut Greulich. ds