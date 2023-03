Manche Verkehrsteilnehmer sind verwirrt durch die gepflasterte Rinne an der Kreuzung am „Betten-Stahl“ und wissen nicht wer Vorfahrt hat. Die Pflastersteine sollen nun beseitigt werden, um die allgemein gültige rechts vor links Regel in der Innenstadt zu verdeutlichen.

