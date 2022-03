Neues System soll Verkehr in Walldürn beruhigen

Der provisorische Schilderwald in der Unteren Vorstadtstraße und in der Adolf-Kolping-Straße gehört der Vergangenheit an. Seit Mittwoch gilt in der Walldürner Innenstadt ein neues Verkehrskonzept. Die dafür notwendigen Hinweistafeln haben Mitarbeiter des Bauhofs an sämtlichen Zufahrtsstraßen zur Innenstadt montiert. Sie signalisieren gut sichtbar, dass für Verkehrsteilnehmer in Walldürn eine

...