In dieser Woche endet der Amtshilfeeinsatz der Bundeswehr zur Bewältigung der Folgen der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Bayern, so eine Mitteilung des Bundesministeriums der Verteidigung. Darüber hat die Bundesministerin der Verteidigung gemeinsam mit dem Generalinspekteur der Bundeswehr die Angehörigen der Bundeswehr mit einem Tagesbefehl informiert.

In

...