Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Feierliches Gelöbnis in der Nibelungenkaserne - 31 Rekruten legten am Donnerstag die Eides- und Gelöbnisformel ab Gelöbnis in Walldürn: Rekruten „stehen für Sicherheit der Gesellschaft”

31 Rekruten des Logistikbataillons 461 legten am Donnerstag das feierliche Gelöbnis ab. Nach langer Pause wegen der Corona-Pandemie fand die Veranstaltung auf dem Exerzierplatz wieder vor Angehörigen der Rekruten und geladenen Gästen statt.