Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Logistikbataillon 461 - Soldaten aus der Walldürner Nibelungenkaserne sind weiter im Einsatz in der Ahrregion in Rheinland-Pfalz Walldürner Logistiker: „Wir können und wir wollen helfen“

In die dritte Woche geht der Einsatz der Soldaten des Logistikbataillons 461 bei der Hilfe für die Menschen im Katastrophengebiet in der Ahr-Region in Rheinland-Pfalz. Die FN haben sich mit Oberstleutnant Dirck Radunz unterhalten.