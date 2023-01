Die Firma Alba im Verbandsindustriepark Walldürn wird in den nächsten Wochen zu der Firma Interzero. Die Bauarbeiten für die geplante neue Sortierhalle werden laut Pressesprecher Mathias Kreutzmann in diesem Jahr stattfinden. Dadurch sollen 100 neue Arbeitsplätze in der Produktion entstehen.

© Daniela Käflein