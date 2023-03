Lob für sportliche Gemeinschaft

Walldürn. Berichte, Wahlen und Ehrungen gab es bei der Generalversammlung des Freizeitsportvereins Walldürn 1986 im Gasthof „Hirsch“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach der Begrüßung durch Vorstandsteammitglied Tomislav Garic gab Alexander Dörr als Schriftführer einen Überblick über die sportlichen und gesellige Veranstaltungen im zurückliegenden Vereinsjahr 2022.

Zum Trainingsbesuch sagt er, bei insgesamt 45 Trainingseinheiten im 2022 warenGerd Straub mit 41 Trainingsbesuchen, Alexander Dörr mit 39 sowie Dieter Enders und Andreas Rau mit jeweils 28 Trainingsbesuchen die trainingsfleißigsten Aktiven. Für die beste, schlechteste oder kurioseste Trainingsleistung wurde der sogenannte „Stummber-Kabb“ verliehen, wobei hier Tom Schulze mit 23 Nominierungen vor Timm Weiß mit 22 Nominierungen und Andreas Stölzel mit 20 Nominierungen lag.

Der FSV holte beim Kleinfeldturnier des SV Rippberg den Turniersieg. Beim eigenen 19. Hallenfußballturnier im Dezember erreichte das Team den 2. Platz. Insgesamt bestritt der FSV Walldürn im 2022 zehn Spiele: acht Siege, ein Remis und eine Niederlage. Die meisten Spiele bestritten Tomislv Garic und Kevin Krzywon (jeweils zehn), gefolgt von Jochen Ackermann und Gerd Straub (neun). Die FSV-Torjägerkanone ging mit sieben Treffern erstmals an Kevin Krzywon.

Die nicht-sportlichen Events beschränkten sich auf die die 30. Jubiläums-Brauerei-Besichtigung bei Franken-Bräu.

Joachim Dörr in Vertretung des verhinderten Kassenwartes Matthias Bundschuh wies auf die geordnete Kassenlage hin. Für die beiden Kassenprüfer Olaf Handtusch und Robert Bleifuß erstattete Letztgenannter den Kassenprüfbericht und stellte eine ordnungsgemäße Kassenführung fest.

Sportbetrieb läuft wieder

Vorstandsteammitglied Tomislav Garic sagte, Ziel sei gewesen, nach der durch die Corona-Pandemie bedingten Durststrecke in den beiden Jahren davor wieder voll auf die Spur zu kommen, und vor allem den sportlichen Betrieb wieder voll zum Laufen zu bringen. Die aktuelle Mitgliederzahl beziffere sich auf 160 Mitglieder, 112 Erwachsene und 48 Familienmitglieder. Der Dank galt allen, die den FSV unterstützt haben.

Die von Joachim Dörr beantragte Entlastung des Schatzmeisters und des Vorstands erfolgte jeweils einstimmig.

Bürgermeister Markus Günther sagte, der Verein und seinen Mitgliedern sei eine großartige sportliche Gemeinschaft mit einem tollen Vereinszusammenhalt.

Ehrungen folgten: Geehrt wurden hierbei für langjährige Vereinsmitgliedschaft: Thomas Kaiser und Jochen Seeber für jeweils 25-jährige Vereinsmitgliedschaft sowie Mathias Pahle, Alexander Pahr und Christian Spreitzrenbarth für zehnjährige Mitgliedschaft.

Bei den wurden für die Dauer von zwei Jahren gewählt: Jürgen Giebel, Sebastian Enders und Tomislav Garic als Vorstandsteam, Alexander Dörr als Schriftführer, Matthias Bundschuh als Schatzmeister, Gerd Straub als Gerätewart, Michael Szabo und Stefan Spreitzenbarth als Spielführer bei der Aktiven-Mannschaft und Nichtaktiven-Mannschaft. Als Kassenrevisoren für weitere zwei Jahre in diesem Amt bestätigt wurden Robert Bleifuß und Olaf Handtusch, und als Mitglieder des Vergnügungsausschusses wirken beim FSV in den nächsten zwei Jahren Sebastian Berberich, Olaf Handtusch, Thorsten Müller, Andreas Rau, Tom Schulze und Andreas Stölzel mit. Bei den geplanten Veranstaltungen wurden abschließend das Sommerfest am 8. Juli, Brauereibesichtigung, Weihnachtsfeier am 2. Dezember und das 25. FSV-Jubiläums-Hallenfußballturnier am 16. Dezember in der Nibelungenhalle genannt. ds