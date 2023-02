Stimmungsraketen für die Akteure

Glashofen. In der Sporthalle Glashofen fand die Kinder- und Seniorensitzung der FG Höhgöiker Glashofen statt. In der liebevoll geschmückten Halle zogen pünktlich um 14.11 Uhr die Elferräte in Begleitung mit der Präsidentengarde ein. Nach der Begrüßung der Prominenz sowie aller Ehrenmitgliedern und deren Frauen wurde auch der neue Ehrenpräsident Dieter Schmitt durch Danny Muckle begrüßt. Eingeleitet wurde das Programm durch kleine Ritter des Kindergarten St. Wendelin Glashofen, die das Publikum mit auf eine Ritterburg nahm. Hier wurde auch schon die erste Rakete gezündet.

Stimmung hoch gehalten

Es folgte der Gardetanz der FG Heeschter Berkediebe. Im Anschluss folgte der Tanz „Alexa spricht“ von der Jugendschautanzgruppe der FG Fideler Aff. Die Juniorengarde der FG Höhgöiker hielt die Stimmung des Publikums mit ihrem Gardetanz oben. „Stadt trifft Land – unser Leben auf dem Land“ zeigte die gemischte Schautanzgruppe der FG Götzianer Heddebör.

Mia Riehl das Tanzmariechen der FG Höhgöiker wirbelte flink und elegant über die Bühne. Ein Gardetanz zeigte die Kindergarde der FG Aaldemer Dunder. Verzaubert in die wunderbaren Welt des Peter Pan wurden die Zuschauer von der Kükengarde der FG Höhgöiker. Nele Fink von der FG Götzianer Heddebör kam als Tanzmariechen auf die Bühne. Mit einer kleinen Polonäse und Schunkelrunde stimmte man sich auf den nächsten Punkt ein.

Die Kinderschautanzgruppe der FG Hettemer Fregger trat mit ihrem Tanz „Hexxen in der Walpurgisnacht“ auf.

„Ab in den Süden“

Der nächste Höhepunkt der Sitzung war die Präsidentengarde der Höhgöiker. Nach diesem Auftritt wurde das Publikum vom Männerbalett des SV Wettersdorf-Glashofen/Rippberg mitgenommen auf eine Reise „Ab in den Süden“. Mit ihrem Schautanz „Hipp Hipp Hurra, wir sind wieder da“ trat die Minigarde der FG Fideler Aff auf, gefolgt vom Gardetanz der Minigarde der KG Mudemer Wassersucher. Der letzte Punkt der Sitzung kam von der gemischten Schautanzgruppe der Höhgöiker, die mit ihrem Tanz „Willkommen zum Faschnachtsradio – Helau aus der Göiker Morning Show“ alle auf die Faschenacht einstimmte.

Nach drei Stunden kurzweiligen Programm bedankte sich Vizepräsident Danny Muckle bei allen, die zum Verlauf der Sitzung ihren Teil beigetragen hatten, egal ob im Vorder- oder im Hintergrund, vor oder auf der Bühne.