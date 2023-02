Narrennachwuchs auf der Bühne

Mudau. Bei der Kinder- und Jugendsitzung der KaGeMuWa standen wieder rund 130 Kinder und Jugendliche auf der Bühne. Aktive, Trainerinnen, Betreuerinnen und Eltern machen sich jedes Jahr viel Mühe. Organisiert und durchgeführt wurde die Veranstaltung wieder zu einem großen Teil vom Jung-Wassersucherrat der KaGeMuWa. In den letzten Jahren wurden die Jugendlichen in verschiedenen Bereichen eingearbeitet. Mittlerweile regeln sie vieles in eigener Verantwortung.

Nach dem Einzug des Kinderprinzenpaares, des Kinderpräsidenten, des Hofstaats, der Minigarde und der Prinzengarde begrüßte Moderatorin Michelle Korger mit Schülerin Lene Henrich die zahlreichen Gäste. In der prall gefüllten Odenwaldhalle führten die beiden gekonnt durch das bunte Programm an Tänzen und Wortbeiträgen. Zunächst stellten sich Kinderpräsident Anton Mechler sowie das Kinderprinzenpaar, Ihre Lieblichkeit Prinzessin Lotta Knapp und Seine Tollität Noah Bauer dem närrischen Volk vor. Anschließend präsentierten sich noch die Kinder des Hofstaats mit flotten und kessen Sprüchen.

Unter dem Motto „Tierisch wild“ legte die Jugend-Schautanzgruppe des TSC Walldürn einen mitreißenden Tanz hin. Schwungvoll ging es weiter mit einem Gardetanz der Blauen Garde der FG Hederschboch „Dick Do“. Esther Schölch erklärte den vielen Gästen in ihrer Bütt lustig und anschaulich, warum sie gerne ihr Hund wäre.

In der Kindergruppe „Konfettis“ brachten die Allerkleinsten gemeinsam mit ihren Eltern Schwung in den Saal mit dem Show-Lied „Faschenachtshochzeit“: Dabei wurde die Hochzeit von einem Mudemer Halbherr und einem Dumbocher Turmspatz abgehalten.

Die vereinseigene Minigarde der KaGeMuWa, trainiert von Yara Mechler, Pauline Kuhn, Anna Dambach und Nadine Gimbert, begeisterte in diesem Jahr mit einem Gardetanz. Als „Die drei lustigen Zwei“ präsentierten sich anschließend Theo Huberty mit Papa Timo in der Bütt, unterstützt durch Mama Corinna. Die Jugend-Schautanzgruppe der FG Götzianer Heddebör beeindruckte mit ihrem flotten Schautanz „Stadt trifft Dorf“.

Nicht fehlen durften auch die traditionellen Faschenaachtslieder der Mudemer Wassersucher. Diese wurden dargeboten von den „M&Ms“, der Jugendkapelle des Mudauer Musikvereins, angeleitetet von Dirigentin Julia Pittner und Melina Schmitt. Luca Grimm als „de kleene Grimm vom große Parkplatz“ gab den vielen Besuchenden in seiner Bütt ein Update zur „Luca App 2.0“. Mit dem Schautanz „Regenbogenfarben“ bereicherte die Jugend-Schautanzgruppe der FG Aaldemer Dunder die Sitzung.

Den Abschluss des Programms machte die vereinseigene Prinzengarde der KaGeMuWa mit ihrem mitreißenden Schautanz „Hisst die Flagge, uns gehört das Meer“. Bevor Michelle Korger die Bühne frei gab für das große Finale, bedankte sich das Präsidententrio der KaGeMuWa Florian Stuhl, Angelo Walter und Daniel Schäfer noch bei allen die zum Gelinge der Sitzung beigetragen haben.