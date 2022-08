Mit viel Sonnenschein und mehrfachem Regenguss startete am Wochenende die „Michels-Mess’“ in der unterfränkischen Kreisstadt. Das wohl größte Volksfest am Untermain zog bereits Tausende von Besuchern aus dem Dreiländereck Baden-Württemberg, Hessen und Bayern an.

Höhepunkte waren das besondere Festbier, das neue Holz-Zelt, diverse musikalische Veranstaltungen sowie der Messe-Einzug mit

...