Eisblöcke im Haus

Miltenberg. Zwei Modellhäuser stehen auf dem Stand 23 der Michaelismesse in Miltenberg – eines gedämmt, das andere nicht. Sie sind Gegenstand eines Gewinnspiels. Zum Start der Michaelismesse wurden die Häuser am Freitag, 26. August, jeweils mit 200 Kilogramm Eis gefüllt und verschlossen. Neun Tage lang werden die Häuser nun der Witterung ausgesetzt und am Sonntag, 4. September, werden die Energieberater des Verbraucherservice sowie Vertreter des Klimaschutzmanagements des Landkreises und der Energiegenossenschaft Untermain im Beisein von Landrat Jens Marco Scherf die Häuser um 16 Uhr wieder öffnen.

Es gibt etwas zu gewinnen

Die Frage lautet dann: Wie viel Eis ist in dieser Zeit geschmolzen? Jeder Besucher und jede Besucherin der Michaelismesse kann mitmachen, die Teilnehmenden mit den besten Schätzungen können sogar etwas gewinnen. Mitmachen ist einfach: Man muss nur das Ergebnis für beide Modellhäuser auf eine am Stand ausliegende Wettkarte schreiben und mit Namen und Telefonnummer ergänzen.

Online ist die Teilnahme an der Eisblockwette unter https://formulare.landkreis-miltenberg.de/formcycle/form/provide/504 möglich. Bei mehreren richtigen Schätzungen entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

1. Hauptpreis ist eine Energieberatung für Wohngebäude einschließlich der Erstellung eines individuellen Sanierungsfahrplans, gesponsert von der Sparkasse Miltenberg-Obernburg.

2. Hauptpreis: 1000 Kilowattstunden Regionalstrom, gesponsert von der EMB Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt.

3. Hauptpreis: drei zeitgesteuerte Heizkörperregler Raumtronic HR 90 der Firma Braukmann/Centra, gesponsert von der Firma Mainmetall Großhandelsgesellschaft.

4. bis 15. Preis: jeweils ein Energiemessgerät, gesponsert von der Energiegenossenschaft Untermain und der Sparkasse Miltenberg-Obernburg.

Das Eis für die Wette wird durch die Patisserie Walter gesponsert, der Messestand wird durch den Verbraucherservice Bayern und die Energiegenossenschaft Untermain unterstützt. Die Häuser für die Wette werden von der Initiative „Zukunft Zuhause – Nachhaltig sanieren“ der Deutschen Bundesstiftung Umwelt ausgeliehen.

Auf gute Dämmung hinweisen

„Mit der Eisblockwette wollen wir deutlich machen, wie wichtig es ist, seine Immobilie gut zu dämmen“, betont Sebastian Randig, Klimaschutzmanager des Landkreises Miltenberg.

Ein wirksamer Wärmeschutz, gerade auch bei älteren Häusern, verringere den Energieverbrauch und deren Kosten. „Das schont die Umwelt, den Geldbeutel und hilft beim Ausstieg aus fossilen Energiequellen“, so Randig.