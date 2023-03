Schuldenabbau bleibt die große Aufgabe in Walldürn

Der Haushaltplan für das Jahr 2023 der Stadt Walldürn wurde in den vergangenen Monaten im Gemeinderat eingebracht und vorberaten. Die Sitzung des Gremiums am Mittwoch leitete der Kämmerer Joachim Dörr mit den Eckdaten ein. Er nahm wie vergangenes Jahr Bezug darauf, dass die Haushaltsplanung in Krisenzeiten – die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg – schwer sei. „Wir können trotzdem einen

...