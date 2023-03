Bürgermeisterwahl Walldürn: Markus Günther tritt wieder an

Walldürn. In Walldürn wird in diesem Jahr der Bürgermeister gewählt. Und seit Mittwochabend ist klar: Amtsinhaber Markus Günther kandidiert und bewirbt sich um eine weitere Amtszeit. Das gab er bei der Sitzung des Gemeinderats im Haus der offenen Tür bekannt. Die Wahl wird am Sonntag, 9. Juli, stattfinden, eine eventueller zweiter Wahlgang am Sonntag, 23. Juli. Markus Günther würde in seine dritte Amtszeit gehen.

Mit Spannung haben die Bürgerinnen und Bürger der Stadt auf diese Ankündigung gewartet, viel wurde spekuliert. Er habe sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht, sagte Günther bei der Sitzung des Gemeinderates im Haus der offenen Tür. Nach der Verabschiedung des Haushalts 2023 erklärte sich der Bürgermeister.