Parken beim Glashofener Dorffest

Das Dorffest zum 750-Jahr-Jubiläum in Glashofen steht vor der Tür. Für die zweitägigen Feierlichkeiten werden verschiedene Parkmöglichkeiten organisiert.

Glashofen. Eine 750 Jahre alte Schenkungsurkunde belegt die namentliche Nennung des damaligen Treuhänders Henricus von Glasoven. Das Dokument vom 5. Februar 1273 beweist die Ersterwähnung des Walldürner Stadtteils Glashofen.

Das Jubiläum wird am kommenden Wochenende mit einem Dorffest gefeiert. Das Programm beginnt mit einem Festgottesdienst am Sonntag, 30. April, um 9.30 Uhr, in der Kirche St. Wendelin in Glashofen. Verschiedene Aussteller werden kommen und ein großes Festzelt steht für die Feierlichkeiten im Ort. Nach einem Festakt wirbeln lokale Musiker das Zelttreiben auf. Des Weiteren feiert der Glashofener Kindergarten sein 50-Jahr-Jubiläum. Ausstellungen, Vorführungen und eine Maiandacht sind für den Feiertag am Montag, 1. Mai, geplant.

Barrierefreie Parkplätze

Für die Besucher stehen der Parkplatz an der Sporthalle sowie Parkmöglichkeiten entlang der Reinhardsachsener Straße, zwischen der Sporthalle und dem Ortskern, zur Verfügung. Dadurch wird dieser Straßenteil während des Festes zu einer „unechten Einbahnstraße“ und ist damit nur von Walldürn kommend anzufahren. Dort sind auch barrierefreie Parkplätze zu finden. Ein weiterer Parkplatz ist bei der Firma Ballweg und Büttner in der Neusaßer Straße.

Autofahrer, die nicht zum Dorffest wollen, sollen Glashofen am besten großräumig umfahren, um sich dem Verkehrsaufkommen zu entziehen, wie Ortsvorsteher Erich Bundschuh im FN-Gespräch informiert. Wegen des hohen Fußgängeraufkommens gilt auf der Reinhardsachsener sowie der Neusaßer Straße Tempo 30.