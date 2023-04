Imkerverein zog Bilanz

Walldürn. Bei der Mitgliederversammlung des Imkervereins Walldürn und Umgebung standen neben den Berichten auch Ehrungen und Wahlen auf der Tagesordnung. Vorsitzender Martin Hentschel blickte nach der Begrüßung zunächst auf das abgelaufene Vereinsjahr zurück. Er erinnerte an den Vortrag mit Bienenzuchtberater Siegfried Dietrich zum Thema „Teilen und Behandeln“, einer Methode zur Bekämpfung der Varroamilbe.

Bereits 2021 hatte ein Anfängerlehrgang begonnen, der 2022 seinen Höhepunkt mit den Arbeiten an den Bienenvölkern hatte. Rainer Peper und Benjamin Schell leiteten die elf Jungimker bei den praktischen Arbeiten an. Hentschel berichtete vom Badischen Imkertag in Haslach: Von 230 eingegangenen Honiglosen erreichten 167 Proben den Goldstatus, darunter zum wiederholten Male Rainer Peper aus den Reihen der Walldürner Imker.

Laut Schriftführer Bruno Böhrer zählt der Walldürner Imkerverein derzeit 71 Mitglieder im Durchschnittsalter von 52,5 Jahren. Die Mitglieder betreuten im vergangenen Jahr 560 Bienenvölker, durchschnittlich 7,88 je Mitglied.

Über die wirtschaftliche Situation des Vereins berichtete Schatzmeisterin Anja Ballweg. Die Kassenprüfung oblag Andreas Schmitt und Alexander Meidel. Die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig.

Geehrt wurden Werner Hallmann und Lothar Hartmann, die seit 30 Jahren in den Reihen des Walldürner Imkervereins sind. Rainer Peper wurde für seine 50-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet.

Bei den Wahlen wurden der Vorsitzende Martin Hentschel und Schriftführer Bruno Böhrer für weitere drei Jahre im Amt bestätigt. Rainer Peper übernimmt für Volker Schubert die Rolle des stellvertretenden Vorsitzenden, und zwar ebenfalls für drei Jahre. Für die gleiche Zeit wurden die Kassenprüfer Andreas Schmitt und Alexander Meidel gewählt. Der Vorsitzende bedankte sich beim scheidenden stellvertretenden Vorsitzenden Volker Schubert für sein Engagement.

Vorausschauend erwähnte Hentschel die regelmäßigen Veranstaltungen zum Informationsaus-tausch (nächster Termin am 11. Mai) und stellte eine Fahrt zum Erwerbsimkertag nach Friedrichshafen im November in Aussicht.

Ausblick

Am 30. April und 1. Mai präsentiert sich der Walldürner Imkerverein bei der 750-Jahr-Feier in Glashofene mit einem Informationsstand.

Unter dem Punkt Wünsche und Anträge wurde der Vorstand beauftragt, sich noch näher mit dem Kauf von digitalen Stockwaagen zu beschäftigen ds