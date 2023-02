Neun neue Mitglieder bei der Altheimer Wehr

Altheim. Nach dreijähriger Corona-Zwangspause konnte die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Altheim endlich wieder in gewohnter Weise in der Kirnauhalle stattfinden. Abteilungskommandant Holger Deuser informierte in seinem Bericht zunächst über die aktuellen Mitgliederzahlen und den Ausbildungsstand. Derzeit hat die Abteilung Altheim 50 Personen in der aktiven Wehr. Altheim verfügt über einen Zugführer, acht Gruppenführer, 17 Maschinisten und 22 Atemschutzgeräteträger.

Im vergangenen Jahr rückte die Abteilung zu insgesamt zwölf Einsätzen aus, darunter zwei Brände und ein Motorradunfall. Besonders hob Holger Deuser hervor, dass das Löschfahrzeug bei jedem Einsatz voll besetzt war.

Der Abteilungskommandant berichtete in seinem Rückblick über die Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens, die Ausstattung aller Kameraden mit einheitlicher Einsatzkleidung und die neue Alarmierung per Smartphone. Die Mitglieder beteiligten sich bei verschiedenen Arbeitseinsätzen. Abteilungskommandant Deuser nannte es „stark“ dass er neun neue Kameraden per Handschlag in die Feuerwehr aufnehmen konnte: Yannick Bay, Maximilian Brosch, Ralf Brosch, Nico Feld, Nico Frank, Torben Goos, Quentin Hartelt, Robin Kappes und Michael Rothaug werden im September ihre Truppmannausbildung mit Sprechfunker absolvieren.

Im vergangenen Jahr war ein gewohnter Übungsdienst größtenteils wieder möglich und die Herbstabschlussübung fand auf dem Gelände der Biogasanlage statt. Ebenfalls wurden 2022 wieder viele Lehrgänge von den Kameraden besucht. Die Wehr verfügt nun über einen weiteren Gruppenführer, zwei neue Atemschutzgeräteträger und drei neue Jugendgruppenleiter. Außerdem wurden Weiterbildungen zur technischen Hilfeleistung und zum Gerätewart besucht. Abteilungskommandant Holger Deuser überreichte zum Weiteren die Urkunde für die Truppmann-Teil II-Ausbildung an Adrian Künzig, Fabian Künzig, Jannik Schmidt und Christian Weber. Kassenwart Alexander Sans berichtete über den Kassenstand der letzten drei Jahre, die Kassenprüfer Armin Mechler und Bernd Neuberger bescheinigten ihm eine einwandfreie Kassenführung. Ortsvorsteher Hubert Mühling beantragte die Entlastung des Vorstands und dankte besonders Abteilungskommandant Holger Deuser für seine unermüdliche Arbeit. Stadtoberverwaltungsrat Helmut Hotzy übernahm im Anschluss die Durchführung der Wahlen. Holger Deuser wurde einstimmig für eine weitere Periode als Abteilungskommandant gewählt. Seine beiden Stellvertreter sind zukünftig Jan-Michael Schwab und Dirk Stahl.

Die beiden bisherigen Stellvertreter Elmar Schmitt und Kurt Schretzmann-Sans (jeweils fünf Jahre) sowie Egon Frank als Jugendwart (15 Jahre) schieden auf eigenem Wunsch nach jahrelanger Arbeit aus dem Vorstand aus. Daniel Schumpf wurde als neuer Jugendwart mit seinen beiden Stellvertretern Tom Morschheuser und Domenik Schmitt bestimmt. Einstimmig wieder gewählt wurden außerdem Clemens Schmitt als Schriftführer, Alexander Sans als Kassenwart sowie Armin Mechler und Bernd Neuberger als Kassenprüfer. Als Beisitzer für den Abteilungsausschuss wurden Martin Illig, Fabian Künzig, Mike Mohr, Thomas Münster, Lars Schmitt und Georg Weber gewählt. Die bisherigen Beisitzer Daniel Götz und Bernhard Müller schieden auf eigenem Wunsch aus dem Ausschuss aus. Der Tagesordnungspunkt Ehrungen musste verschoben werden, da Stadtkommandant Sascha Dörr und Kreisbrandmeister Kirschenlohr durch den Großbrand in Rippberg verhindert waren.