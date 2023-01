Feuerwehr Bödigheim: Überdurchschittliche Übungsbeteiligung

Bödigheim. Die Jahreshauptversammlung der Abteilungswehr Bödigheim fand am Freitag statt. Kommandant Michael Dörsam hob nach Begrüßung und Regularien die „überdurchschnittliche“ Übungsbeteiligung hervor – und bezifferte diese mit durchschnittlich 15,5 Aktiven pro Übung. 14 wurden insgesamt durchgeführt. Die 18 Einsätze 2022 zeigten einen Anstieg von einem gegenüber dem Vorjahr. Diese gliedern sich in fünf Brandeinsätze, sechs technische Hilfeleistungen, drei Fehlalarmierungen sowie vier sonstige Einsätze.

Erfreuliche Mitgliederentwicklung

Der Abteilungswehr gehören aktuell 61 Mitglieder an, aufgeteilt in 38 Aktive, sechs Alterskameraden und 17 in der Jugendwehr. Über Jahre hinweg werden die Lehrgänge gut angenommen, was auch die stolze Zahl von über 100 Lehrgangsmeldungen auf Kreisebene in den vergangenen zehn Jahren zeigt. 22 Aktive erweiterten Einsatzfähigkeit und Wissen durch diverse Ausbildungen. Aktuell gibt es in der Abteilungswehr 25 Sprechfunker, 18 Atemschutzgeräteträger, acht Maschinisten, vier Truppführer sowie vier Gruppenführer.

Wie Schriftführer Heiko Kühner berichtete, konnten die lang ersehnten digitalen Meldeempfänger im Frühjahr an die Aktiven ausgegeben werden. Somit wurde die Einsatzfähigkeit der Wehr bei Einsätzen verbessert. Der Bericht des Kassenwartes Markus Kniel fiel kurz und knapp aus. Johannes Löhlein bescheinigte ihm eine einwandfreie Kassenführung. Die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig.

Die internen Hilferufe des Jugendwarts Sven Kühner wurden erhört und es wurde ein Jugendfeuerwehrführungsteam gebildet. Die „neuen“ Ausbilder sind Lars Unangst, Matthias Flick, Florian Kirmse, Nico Kühner und Lukas Kühner. Benedikt Wörz wurde als Jugendsprecher gewählt. Alle 15 Jugendfeuerwehrmitglieder absolvierten die „Jugendflamme 1“ erfolgreich.

Die zweite Weihnachtsaktion mit dem Motto „Wie soll unser neues Auto als Ersatz für unser TSF aussehen“ fand wieder guten Anklang, so dass zahlreiche Mädchen und Jungen per Feuerwehrauto – mit Martinshorn und Blaulicht – zu Hause beschenkt werden konnten.

Zum Oberfeuerwehrmann wurde Nico Kühner ernannt. Darüber hinaus gab es zwei Ehrungen: Für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst wurde Martin Heyder ausgezeichnet, für 60 Jahre Feuerwehrzugehörigkeit wurde Bernhard Heyder geehrt.

In den Grußworten der Gäste wurde auf die sich stets ändernden Aufgaben und ihre Herausforderungen hingewiesen. Zudem wurden das gute Miteinander und ihre Wichtigkeit auch in den Abteilungswehren hervorgehoben.

Mit der Bitte um weiterhin großes Engagement seitens der Wehrmitglieder bei den Einsätzen sowie Lehrgängen wurden die Grußworte beschlossen.