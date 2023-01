Leistung und Ausbildungsstand gewürdigt

Dittigheim. Rück- und Ausblick, Wahlen und Beförderungen standen bei der Generalversammlung der Abteilungswehr Dittigheim auf der Tagesordnung.

Nach der Begrüßung durch Abteilungskommandant Mirko Seitz berichtete Schriftführer Steffen Mages, dass die Wehr mehrere Übungen absolviert hat, darunter eine gemeinsame mit den Abteilungen Tauberbischofsheim und Distelhausen. Zu den Aktivitäten im öffentlichen Leben zählten das Begleiten des Martinsumzugs und der Fronleichnamsprozession, das Maibaumaufstellen, die Ehrenwache am Volkstrauertag sowie die Beteiligung am Dittigheimer „Winterzauber“.

Der Jugendfeuerwehr gehören aktuell fünf Mitglieder an, wie der Bericht von Jugendwart Thomas Schmitt zeigte. Die Übungsstunden gliederten sich in feuerwehrtechnische Ausbildung und allgemeine Jugendarbeit. Höhepunkte waren der Berufsfeuerwehrtag sowie die Teilnahme an der „Jugendflamme Stufe 1“. Neben der Christbaumsammelaktion half man beim Absichern des Martinsumzugs und beim Maibaumstellen.

Abteilungskommandant Seitz berichtete über die neue Schließanlage im Gerätehaus und das Einbringen einer Halbschale am Bahnübergang Dittigheim, um eine zusätzliche Wasserversorgung zu den Hydranten im oberen Ortsteil zu gewährleisten. Mitglieder der Abteilungswehr nahmen an der Verabschiedung des ehemaligen Stadtkommandanten Michael Noe und der Einführung seines Nachfolgers sowie der Übergabe des neuen Tanklöschfahrzeugs 4000 in Tauberbischofsheim teil.

Bei dieser Gelegenheit wurden Timo Lang, Simon Schimpf und Jens Wölpper für 15 Jahre Feuerwehrdienst geehrt. Im August wurde die Wehr zu einem Flächenbrand am Höhberg gerufen. Mit Kameraden aus Tauberbischofsheim und einigen Landwirten, die das Wasser auf den Berg transportierten, konnte ein unkontrolliertes Ausbreiten verhindert werden.

Dem Kassenwart Dieter Faulhaber bescheinigten Jochen Hepp und Marcel Schneider eine einwandfreie Führung der Kasse. Die Entlastung des Vorstandes wurde einstimmig erteilt. Bei der Wahl des Kassenwartes legte Dieter Faulhaber nach zehn Jahren sein Amt nieder. Abteilungskommandant Mirko Seitz dankte ihm für die geleistete Arbeit. Carsten Schmitt übernimmt die finanzielle Verwaltung der Wehr. Schriftführer Steffen Mages führt seine Tätigkeit für ein Jahr weiter.

Alfred Lang wurde nach bestandener Grundausbildung und bestandenem Funkerlehrgang in die Einsatzwehr übernommen und zum Feuerwehrmann befördert. Außerdem stiegen Thomas Schmitt nach bestandenem Ausbilderschein für Grundausbildung Truppmann zum Oberlöschmeister und Hans-Georg Eberlein nach bestandenem Maschinistenlehrgang zum Hauptlöschmeister auf. Timo Lang nahm erfolgreich an einer ABC-Ausbildung teil. Im Anschluss wurde Abteilungskommandant Mirko Seitz vom Stadtkommandanten in den Rang des Oberbrandmeisters befördert.

Als erfolgreiche Absolventen des Sportabzeichens wurden Udo Bader, Falk Bödigheimer, Jörg Hoch, Philipp Lang, Steffen Mages, Stefan Popp, Uwe Reichel, Carsten Schmitt, Otto Seitz, Michael Spörer und Holger Stephan ausgezeichnet.

Der stellvertretende Bürgermeister Gerhard Baumann zollte den Floriansjüngern Hochachtung für ihre Leistung und ihren Ausbildungsstand. Ortsvorsteher Elmar Hilbert würdigte das große Engagement der Wehr in allen Bereichen des Ortsgeschehens. Ehrenkommandant Otto Seitz dankte allen für gute Zusammenarbeit und stetes Einbeziehen der Ehrenabteilung. stm