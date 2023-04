Nachfolger-Suche für den Wochenmarkt schwierig

Walldürn. „Ausblick Jahr 2023“ und „Neuwahlen“ standen auf der Tagesordnung der Jahresmitgliederversammlung des Stadtmarketingvereins „ Walldürn gemeinsam – aktives Stadtmarketing“ im Gasthaus „Zum Hirsch“.

Vorstandsteammitglied Bürgermeister Markus Günther sagte, dass die von JPKWeb Jens Keilbach aus Höpfingen erstellte neue Internetseite vor kurzem freigeschaltet wurde. Sehr bedauert wurde von Günther, dass es trotz größter Bemühungen nicht gelungen ist, für den Walldürner Wochenmarkt einen Nachfolger für den Verkaufsstand der Familie Kling aus Bürgstadt zu finden.

Mit der Schließung dieses Verkaufsstandes verbunden sei bedauerlicher Weise auch eine Umsatzeinbuße bei den anderen Marktbetreibern des Wochenmarktes, denen die Stadt Walldürn deshalb im Zeitraum von April bis September 2023 zunächst einmal die Marktgebühren erlassen habe.

Beim „2. Dürmer Blummefeschd“ beteiligt sich Walldürn gemeinsam: So organisiert man den Sommertagsumzug, der am Freitag, 19. Mai, um 11.30 Uhr durch die Innenstadt führt. Am Sonntag, 21. Mai, werden in allen teilnehmenden Höfen im Marktbereich kostenlose Blumentöpfe verteilt, so lange der Vorrat reicht. Und schließlich sorge man für die sehr ansprechende Strohballendeko an den Eingängen zum Fest.

Im Rahmen der Heimatshoppingtage im September zum „3. Dürmer Lichterfeschd“ wird „Walldürn gemeinsam“ wieder mit der Würfel-Gewinnspiel-Aktion für die Vereine präsent sein, und zwar vom 11. bis 16. September.

Verschiedene Aktionen

Und schließlich wird man dann in der Advents- und Weihnachtszeit wieder die Aktion „Einkaufen und Gewinnen in der Einkaufsstadt Walldürn“ mit einer Weihnachtskugel als Sofortgewinn und einer großen Abschlussverlosung durchführen.

Nach diesem Ausblick für 2023 und einer Erklärung von Bürgermeister Günther zur Absage der Stadt für den Vergnügungspark beim „Blummefeschd“ (die FN berichteten) folgte die Entlastung des Vorstands, die auf Antrag von Steffen Ullmer einstimmig erteilt wurde.

Die Neuwahlen brachten bei der Mitgliederversammlung folgendes Ergebnis: Vorstandsteam-Mitglieder Markus Günther, Falko Günter, Rudolf Hußlein, Manuel Stauch; Schatzmeister Sarah Friedlein und Dirk Paske; Beisitzer Tobias Golderer, Ralf Hajek, Jenny Kreis, Oliver Stumpf und Gunter Trunk; Kassenrevisoren Heinz-Peter Grießer und Gerhard Kunkel.

Vertagt werden musste die Wahl eines neuen Schriftführers, da sich niemand fand, dieses Vorstandsamt zu übernehmen. ds