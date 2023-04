Junge Nachwuchsmusiker aufgenommen

Steinbach. Zur Jahreshauptversammlung des Musikvereins Steinbach konnte der Vorsitzende Christoph Goldschmitt kürzlich viele Musikerinnen und Musiker der Musikkapelle Steinbach begrüßen. Darunter waren auch die Ehrenmitglieder des Vereins, Bernhard Blank, Günther Grein, Albrecht Schüßler, Eugen Bundschuh, Peter Kuch und Alfred Goldschmitt.

Zur Freude der Anwesenden wurden zu Beginn der Versammlung die Nachwuchsmusiker, Samira Schüßler und Jonas Dillinger in den Verein aufgenommen. Somit besteht die Musikkapelle nun aus 40 Mitglieder.

Beim anschließend vorgetragenen Jahresrückblick konnte der Schriftführer Sebastian Schuldt über insgesamt 23 Aktivitäten berichten. Für gute Unterhaltung und Stimmung sorgte die Musikkapelle im vergangenen Jahr unter anderem beim Brauereifest in Marktheidenfeld, beim Blasmusik-Konzert im Kloster Bronnbach, oder auch beim politischen Frühschoppen während der Külsheimer Markttage. Des Weiteren wurden diverse kirchliche Anlässe in der Gemeinde wie Kirchenpatrozinium, Wallfahrt nach Walldürn und die Gedenkfeier am Volkstrauertag mitgestaltet. Auch die geselligen Aktivitäten der Vereinsmitglieder kamen nicht zu kurz.

Dem Kassenwart Stefan Schneider wurde nach seinem umfangreichen Rechenschaftsbericht die vorbildliche Führung der Vereinskasse durch die Kassenprüfer Roland Schneider und Jürgen Schüßler bescheinigt.

Bei insgesamt 34 Proben im Kalenderjahr 2022 war ein Mitglied ohne Fehlstunden – für seine stete Anwesenheit bekam Reinhold Löb ein Präsent überreicht. Auf jeweils 33 Probenbesuche kamen Eugen Bundschuh und Bernhard Richter. Beim Bericht des Dirigenten übernahm Michael Schüßler, der zusammen mit Selina Utz die musikalische Leitung unter sich hat, das Wort.

Schüßler lobte die sehr guten Auftritte, die im Jahr 2022 gespielt wurden, sowie die sehr guten Probebesuche nach der langen Zwangspause. Die Musikerinnen und Musiker seien sehr motiviert bei der Sache gewesen. Zukünftig wolle man intensiver mit Gesang proben, um sich hierbei neu aufzustellen. Der traditionellen Blasmusik, gepaart mit modernen Stücken, wolle man jedoch weiterhin treu bleiben.

Unter dem Punkt Ehrungen wurden die Musiker Alfred Goldschmitt und Peter Kuch für 55-jährige Mitgliedschaft geehrt. Ihnen wurde eine Urkunde sowie die Vereinsehrennadel in Gold mit der Zahl 55 verliehen.

Auf 30-jährige Mitgliedschaft können Katja Dillinger und Simone Brick zurückblicken. Ronja Schneider und Marie Müssig wurden für zehn Jahre Mitgliedschaft geehrt.

Bei der Wahl des Vorstands wurden unter dem Wahlleiter Roland Schneider alle Mitglieder einstimmig im Amt bestätigt. Am Ende der Versammlung bedankte sich Christoph Goldschmitt bei allen Musikanten sowie den Vorstandsmitgliedern für ihren Einsatz im Verein und die gute und harmonische Zusammenarbeit. mvst