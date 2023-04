Re-Start hervorragend gelungen

Unterschüpf. Die Hauptversammlung des Musikvereins Unterschüpf fand eröffnete Vorsitzender Martin Schindler mit dem Totengedenken. Anschließend berichtete Dirigent Marcel König von den Proben 2022. Insgesamt fanden 38 Übungseinheiten statt. Die fleißigsten Besucher waren Martin Schindler, Werner Wild und Tom Rieger. Des Weiteren hatte der Musikverein 2022 15 Auftritte, davon fünf Abendevents, zu bewältigen. Dirigent Marcel König war anfangs noch skeptisch, was die Bühnenqualität des Vereins angeht, hatte man doch geschlagene zwei Jahre coronabedingt wenig bis gar nicht Proben können – ganz zu schweigen von den Auftritten.

Doch der Re-Start sei trotzdem gelungen. Mit dem Maibaumfest in Unterschüpf fand erstmals ein Blasmusikkonzert statt, ebenso kam man in Kupprichhausen und auf dem Teichfest in Unterschüpf wieder in die Gänge.

Danach hatte Schriftführer Andreas Winkler das Wort. Dieser verlas den Jahresbericht 2022. Im Juli folgte dann der Knallerauftritt schlechthin. Der Musikverein auf einer richtigen Konzertbühne mit Verstärkeranlage und Großbildleinwand. Dort sorgte man für gewaltige Stimmung, bevor dann der Hauptakt DJ Ötzi auftrat.

Weinfest ein großer Erfolg

Das heimische Weinfest war wieder ein großer Erfolg, war doch das Zelt voll besetzt. Dirigent Marcel König wies an der Versammlung noch daraufhin, dass der Verein sehr gut durch die Pandemie gekommen sei. Statt Abgängen habe man noch fünf aktive Mitglieder hinzubekommen.

Jugendleiter Felix Rieger erklärte, dass im vergangenen Jahr bei den Jungmusikern erfreulicherweise keine Abgänge zu verzeichnen gewesen seien, ein Aktiver habe sich angeschlossen. Nach erfolgreich überstandener Pandemie seien auch wieder Aktivitäten unter den „Jungen Wilden“ geplant und ausgeführt worden. So traf man sich zu einem gemeinsamen Bowlingabend. Kameradschaft und Zusammenhalt der Jungmusiker seien beachtlich und lobend zu erwähnen, so der Jugendleiter.

Kassiererin Sabine Rieger gab einen detaillierten Finanzbericht und informierte über alle wirtschaftlichen Belange. Die Kasse wurde geprüft von Martin Jarosz und Gertrud Schroth. Beide bescheinigten Sabine Rieger eine übersichtliche und korrekte Buch- und Kassenführung und beantragten die Entlastung.

Im weiteren Verlauf gab es einige Ehrungen: Ehrennadel in Bronze für zehnjährige aktive Mitgliedschaft: Anna-Lena Graf Ehrennadel in Silber für 20-jährige aktive Mitgliedschaft: Gertrud Schroth, Ehrennadel in Silber für 25-jährige aktive und passive Mitgliedschaft: Heike Sack , Ehrennadel in Gold für 60-jährige passive Mitgliedschaft: Werner Seubert, Ehrennadel in Gold für 60-jährige aktive und passive Mitgliedschaft: Edgar Zahner.

Grußworte

Im Anschluss folgten noch die Verbandsehrungen. Anna-Lena Graf führte sie durch. Ortsvorsteher Stefan Graf richtete in Vertretung von Bürgermeisterin Heidrun Beck einige Worte an die Versammlung und bedankte sich für die gute Arbeit des Vereins, dessen Wichtigkeit und Bedeutung für das kulturelle Ortsgeschehen als auch den Zusammenhalt im Ort. Ebenso lobte er die Jugendarbeit und führte die Entlastung der Gesamtvorstands durch.

Der Vorsitzende Martin Schindler gab noch einen Ausblick auf das bevorstehende Weinfest 2023, an dem man erstmals am Samstagabend spielen werde.