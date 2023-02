Mit Schwung in die heiße Phase

Rippberg. Mit Schwung geht es jetzt auch in Rippberg in die heiße Phase der Fastnacht. Wie in all den Jahren vor Corona, präsentieren die Verantwortlichen der Vereine dem Publikum wieder ein prickelndes und mit Höhepunkten garniertes Veranstaltungsprogramm.

Der bunte Narrenreigen beginnt in Rippberg in diesem Jahr erstmals schon am „Schmutzigen Donnerstag“. Denn dann heißt es ab 18.31 Uhr in der Sporthalle für alle: „It´s Party Time!“.

Von Kunst bis Kokolores

Am Samstag, 18. Februar, erwartet die Zuschauer ab 19.31 Uhr an gleicher Stätte ein breites Spektrum an Darbietungen – von Kunst, bis Kokolores. Ein buntes Programm mit Büttenreden, Gesangsstücken, Tänzen und toller Unterhaltung lässt die Besucher die Sorgen des Alltags stundenlang vergessen.

Traditionell findet, wie immer am Fastnachtssontag, ab 15.01 Uhr in der Sporthalle der beliebte Kinder- und Seniorennachmittag statt.

Nach allem, was die Pandemie an Fest- und Veranstaltungsprogrammen in diesen Zeiten durcheinander gerüttelt hatte, verleiht das Fastnachtswochenende 2023 in Rippberg allen Einwohnern wieder viel Freude an der dörflichen Gemeinschaft.