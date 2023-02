Fastnachtsumzug und buntes Treiben in Laudenbach

Laudenbach. Nach langer Durststrecke steht nun wieder im Weinort Laudenbach am Sonntag, 19. Februar, der große Fastnachtsumzug auf dem Programm, dann startet der unter der Schirmherrschaft von Neu Bürgermeister Nick Schuppert stehende 45. Fastnachtsumzug um 14 Uhr durch die Straßen von Laudenbach.

Es wird wohl einer der größten und buntesten Umzüge seit Bestehen, denn bisher haben sich so viele Gruppen angemeldet wie noch nie, zahlreiche Gruppen mit weit über 950 Teilnehmern aus Laudenbach und dem Umland, werden erwartet. Auch in diesem Jahr nehmen wieder einige neue Gruppen teil. Diese werden mit selbst gestalteten Motivwagen und Fußgruppen ein buntes Bild in die Vorbachtalgemeinde zaubern und mit den ausgewählten Themen die Narrenschar erfreuen.

Bewährte Strecke

Der Umzug führt über die bewährte Umzugsstrecke, Aufstellung der Gruppen ist in der von Hatzfeld- Straße ab 12.30 Uhr, dann geht der Zug über die Weikersheimer Straße und Kemetenstraße, Mörikestraße, Bachstraße, Am Markt, die Marienstraße und löst sich in der Bahnstraße in Richtung Bageno Lagerhaus und Sportgelände auf.

Los geht es schon um 10 Uhr an der Bäckerei Mühleck. Ganztägig sind die Gasthöfe zur Traube und der Gasthof zur Krone geöffnet. Am Marktplatz werden die Narren an den Ständen von der Schützengilde und von Familie Rüttler und Freunden versorgt. Gleichfalls wird durch die Jugendgruppe und Helfer aus allen Vereinen sowie den Mitgliedern des Ortschaftsrates Laudenbach für das Wohl derer gesorgt, die lieber etwas Alkoholisches genießen möchten.

Neue Stände

In der Bachstraße ist Familie Diemer vertreten. Neu ist in diesem Jahr der Stand von Familie Johannes Röder und Barbara Wirth im Marktplatzgässle 8. Gleichfalls neu auf dem Programm, ist der Hofraum der Firma „Vier Elemente“ von Tobias Kimmelmann in der Herrgottsstraße 5. Faschingstreiben nach dem Umzug findet in der Zehntscheune mit bewährtem Programm statt.

Debut von „Red Scorpion“

„DJ Red Scorpion“ bepielt die Halle und hält die Faschingsbegeisterten bei guter Laune. Bekannt aus dem Apfelbaum in Crailsheim und den Faschingsveranstaltungen in Neresheim und Unterkochen, wird er in Laudenbach sein Debut geben.

Wer es etwas ruhiger haben möchte, trifft sich in der AMC-Halle mit Bewirtung sowie im Julius Echter-Keller. Bei den Tischtennisfreunden in der ehemaligen Grundschule im Vereinsraum findet ab 10 Uhr ein Weißwurstfrühstück statt. Für alle Hardliner gibt es in der Weingärtnergenossenschaft einen Barbetrieb (Zutritt ab 18 Jahren). Laudenbach ist für alle Narren aus Nah und Fern auch gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen.

Der Eintritt ist frei. An den jeweiligen Ständen und in den Hallen, gelten das Jugendschutzgesetz und die Eckpunkte der Festkultur des Main-Tauber-Kreises.