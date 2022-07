Meisterschaft ein Grund zum Feiern

Rippberg. Nach zwei Jahren Zwangspause führte der Spielverein Rippberg 1920 sein Sportfest wieder auf dem Sportgelände am Clubheim durch. An allen Tagen wurde das Sportfest von vielen Festbesuchern bei guter Laune und gutem Wetter besucht. Neben dem Gerümpelturnier am Samstagnachmittag schauten die Zuschauer auch am Sonntag bei verschiedenen Jugendspielen und am Nachmittag beim Spiel SPG Rippberg/Wettersdorf/Glashofen gegen den TSV Reisenbach zu.

Am Nachmittag standen Ehrungen von langjährigen Vereinsmitgliedern auf dem Programm. Nach der Begrüßung nahmen Vorsitzender Michael Breunig, Tom Berberich und Kuno Bauer die Ehrungen von langjährigen Mitgliedern vor.

Für 25-jährige Vereinstreue wurden Uwe Seischab, Sebastian Seeliger, Ulrike Bundschuh, Verna Kern, Corinna Sartorius, Anette Weinlein, Andreas Bundschuh, Johannes Dell, Florian Kern, Jeremias Kern, Michael Wolf Rupprecht und Annika Siegner geehrt.

Seit 40 Jahren gehören dem Verein an: Carsten Pöschko, Heiko Ballweg, Jürgen Münkel, Stefan Münkel, Mathias Eckert, Bernd Dell, Jürgen Seber und Cornelia Wagner.

Für 50 Jahre wurde Edgar Bundschuh, für 60 Jahre Friedbert Pfeiffer und Bernhard Schmidt und für 70-jährige Vereinstreue Gerhard Baier geehrt. Dann wurde ein Mann verabschiedet, der 40 Jahre lang die Geschicke der Fußballspiele auf dem Platz in den Händen hatte. Schiedsrichter Otto Trabold hat nach 40 Jahren seine Tätigkeit als Schiedsrichter im Fußballkreis Buchen beendet. Der Vorstand des Spielvereins überreichte als Dank eine Schiedsrichterbronzefigur.

Im Anschluss folgte die Meisterschaftsehrung. Zunächst hatte Fußballabteilungsleiter Uwe Seischab das Wort. Dieser ging noch mal auf die zurückliegende Fußballsaison bis zur erfolgreichen Meisterschaft ein. Hier dankte Seischab Trainer Florian Gärtner, der die Mannschaft durch sein gutes Trainingsprogramm zum Erfolg führte.

Bürgermeister Markus Günther gratulierte zur Meisterschaft und überreichte ein 50 Liter-Bierfass, Ortsvorsteher Norbert Wörner gratulierte im Namen aller Ortsvorsteher der Walldürn Höhe. Durch den Zusammenschluss der Vereine SV Rippberg und SV Wettersdorf /Glashofen sei das Zusammengehörigkeitsgefühle der Gemeinden gefördert worden. Gerade die Fußballer seien es zur Zeit, die im Wesentlichen dazu beitragen, dass die Menschen in den Orten in Verbindung sind. Fußballkreisvorsitzender Horst Saling ging auf die Vereinsgeschichten von SV Rippberg und SV Wettersdorf/Glashofen ein, den vielen Siegen, über Meisterschaften bis zum Zusammenschluss beider Vereine. Michael Breunig dankte allen, die zum Gelingen des Sportfestes beigetragen haben. hape