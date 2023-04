Die Welle der Solidarität und Hilfsbereitschaft nach dem Großbrand an der Linkenmühle in Rippberg war riesig. Zahlreiche Vereine, Institutionen und Firmen spendeten. Darunter auch die Walldürner Bäckereien Leiblein und Müssig und der Stadtmarketingverein „Walldürn gemeinsam“. Die symbolischen Spendenschecks wurden am Mittwoch an Familie Block übergeben.

© Maren Greß